Общество Погода в Молдове на 5 февраля: Будет тепло, но облачно Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 5 февраля. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 5 февраля, на всей территории республики сохранится облачная погода без осадков. В столице температура днем составит +4...+7 градусов, ночью - 0...+3 градуса. На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +3...+6 градусов днем и -1...+2 ночью На юге Молдовы температура воздуха составит +5...+8 градусов днем и +1...+4 ночью. Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо-звосточный, 3-8 м/с.

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