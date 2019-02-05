Погода в Молдове на 5 февраля: Будет тепло, но облачно

|
|
...
|
Общество
Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 5 февраля.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 5 февраля, на всей территории республики сохранится облачная погода без осадков.
В столице температура днем составит +4...+7 градусов, ночью - 0...+3 градуса.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +3...+6 градусов днем и -1...+2 ночью
На юге Молдовы температура воздуха составит +5...+8 градусов днем и +1...+4 ночью.
Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо-звосточный, 3-8 м/с.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|