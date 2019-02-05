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Илан Шор пожаловался на угрозы со стороны президента
05.02.2019

Илан Шор пожаловался на угрозы со стороны президента. По его словам, Игорь Додон пригрозил заказать в России открытие уголовных дел против его близких.

"Он сказал, что по его просьбе его политические кураторы и ФСБ ответственны за эти проблемы, заводя уголовные дела в России на меня и мою семью", - сказал кандидат в депутаты Партии Шора Илан Шор.

В администрации президента заявили, что глава государства не станет отвечать на эти заявления, считая их провокациями.


 
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