Илан Шор пожаловался на угрозы со стороны президента. По его словам, Игорь Додон пригрозил заказать в России открытие уголовных дел против его близких.

"Он сказал, что по его просьбе его политические кураторы и ФСБ ответственны за эти проблемы, заводя уголовные дела в России на меня и мою семью", - сказал кандидат в депутаты Партии Шора Илан Шор.

В администрации президента заявили, что глава государства не станет отвечать на эти заявления, считая их провокациями.