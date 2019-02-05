В Кишиневе открыли новый троллейбусный маршрут №35 (фото)

В Кишиневе открыли новый троллейбусный маршрут - 35-й. Вывели на него пять новых троллейбусов с кондиционерами и на автономном ходу. Конечные остановки - на Яловенской улице и в Дурлештах. Проезжают троллейбусы по Хынчештскому шоссе, улицам Александри, Букурешть, Василе Лупу и Иона Крянгэ.

"Для жителей Дурлешт это очень хорошо. Чем больше общественного транспорта, тем лучше". "Будем ездить в нормальных условиях. А то бывает такая давка, что отрываются пуговицы на одежде".

"Новые, удобные, красивые троллейбусы. Ездить в таких - в удовольствие". Открыли новый маршрут по инициативе демократа Констанина Цуцу, который баллотируется в депутаты по 33-му округу. В октябре он подал запрос в столичную мэрию.

"Жители Дурлешт давно этого ждали. Каждое утро люди толпились на остановках, чтобы добраться до работы. Троллейбусы будут ходить по точному графику с 6 утра до 10 вечера. Люди будут приезжать на работу и домой вовремя", - сказал кандидат в депутаты ДПМ по 33-му округу Константин Цуцу.

И.о. градоначальника Руслан Кодряну объявил, что рабочие, трудившиеся на сборке троллейбусов сверхурочно, получат премии. Собрать в этом году планируют еще 30 троллейбусов. Перечислили на это 102 миллиона леев.