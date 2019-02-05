Парламент назначит нового главу Счетной палаты: кто попал в кандидаты

Пост главы Счетной палаты освободился после того, как экс-председателя этой структуры Вячеслава Унтилэ выдвинули на пост директора Национального агентства по регламентированию в энергетике.

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам собирается во вторник, 5 февраля, на заседание, в рамках которого планируется определиться с тем, кто займет пост главы Счетной палаты.

Эта должность стала вакантной после того, как экс-председателя этой структуры Вячеслава Унтилэ предложили на пост директора Национального агентства по регламентированию в энергетике. Унтилэ должны утвердить на новом посту уже на этой неделе – на пленарном заседании парламента Молдовы.

В повестку экономической комиссии на вторник включен вопрос о рассмотрении заявок, поданных на участие в отборе кандидата на пост главы Счетной палаты.

По данным источников Sputnik в парламенте, один из тех, кто решил принять участие в этом конкурсе, - демократ Мариан Лупу. Парламенту предстоит принять решение по поводу назначения нового руководителя Счетной палаты до окончания весенней сессии, то есть до выборов в парламент, намеченных на 24 февраля.

По закону, главу Счетной палаты сроком на пять лет назначает парламент по предложению спикера законодательного органа на основе проведенного конкурса.

Счетная палата состоит из семи членов, включая председателям и его замов.