Канду: ДПМ создаст прозападное правительство с ACUM и ни за что не допустит прихода к власти пророссийских партий

Председатель парламента, зампредседателя Демпартии Андриан Канду надеется, что после выборов 24 февраля удастся создать "проевропейское большинство и прозападное правительство". Как сообщает "ИНФОТАГ", об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Спикер не исключает, что в случае победы Партии социалистов ДПМ попытается объединиться для создания большинства "с соперником - оппозиционерами из ACUM".

"Да, сейчас они заявляют, что не будут работать с нами в следующем парламенте, но "никогда не говори никогда". Для этого после выборов мы будем считать, думать, искать возможности привлечь как представителей ACUM, так и других независимых парламентариев", - пообещал Канду.

По его словам, он не в обиде на лидеров блока Майю Санду и Андрея Нэстасе, которые отвергают любое сотрудничество с Демпартией и называют ее лидеров преступниками: "Все равно придется садиться вместе, договариваться, прописывать принципы, ценности, на основе которых можно будет вместе работать в следующем правительстве".

В то же время, спикер допускает возможность создания "правительства меньшинства": "И законодательство, и демократические традиции не требуют от нас иметь большинство. Правительство вполне может работать и от партии меньшинства, если есть джентльменское соглашение с другими группами в парламенте, что они поддержат формирование правительства и отдельные его решения, но останутся за пределами правительства".

Канду напомнил, что после выборов 2014 года была создана коалиция из двух партий, которая сформировала правительство во главе с Габуричем.

"Эта коалиция насчитывала менее половины депутатов, но была неформальная договоренность о поддержке с другой партией, которая была за пределами коалиции", - отметил Канду.

Он опроверг возможность создания в парламенте коалиции с Партией социалистов из-за "слишком больших различий в фундаментальных, критически важных вопросах": "Пример - их отношение к тому, что происходит на Украине. Социалисты и их фактический лидер, президент Додон, до сих пор не признали, что Россия незаконно отобрала Крым у Украины. До сих пор! А мы с самого начала это говорим, называем Крым оккупированной территорией. И у нас действительно хорошие отношения с украинской властью и хороший прогресс за последние три года. То же самое можно говорить и о наших отношениях с Румынией, вторым нашим соседом. Или возьмем наш европейский вектор и наши отношения с Евросоюзом - в этом мы принципиально расходимся с социалистами".

Спикер считает также возможным роспуск парламента и новые выборы, если не удастся создать правительство: "Но мы будем работать над тем, чтобы этого избежать. Новые выборы принесут нестабильность - сначала политическую, а затем и экономическую. Поэтому мы будем делать все, чтобы не допустить перевыборов. Но избежать их невозможно, если партии-победители выборов откажутся от переговоров".

ДПМ сделает все возможное, чтобы предотвратить приход к власти в Молдове пророссийских партий, заявил Канду. Он напомнил, что "в Молдове уже есть территории, оккупированные РФ, а именно - Приднестровье": "Поэтому нельзя допустить создания новой проблемы в вопросах безопасностью и для Украины, и для региона в целом. Россия не должна получить очень важную роль в Молдове. Молдова - это западное государство, с будущим в Евросоюзе и с евроатлантическими интересами. Мы будем строить здесь западное общество, а не аналог того, что мы видим в России".

При этом, спикер пояснил, что речь не идет о вступлении Молдовы в НАТО и слово "евроатлантические" он произнес "в том смысле, что у республики должно быть стратегическое сотрудничества как с ЕС, так и с США".

Что касается отношений с Евросоюзом, которые, по мнению спикера, "пострадали из-за эмоций после решения по выборам примара Кишинева", то он уверен, что "после выборов в Молдове и в Европарламенте отношения наверняка восстановятся".

Он назвал решение суда "слишком жестким", считая, что следовало "просто объявить новый второй тур между теми же кандидатами".

По его мнению, "Демпартии не нужно было отмены выборов, это решение нанесло удар по ее позициям, репутации, рейтингам": "Мы потеряли 3-5% популярности. А вот Нэстасе - выиграл. Он предстал как жертва, и его популярность возросла". Канду уверен, что от отмены выборов "выиграла только Россия".

"Наша команда - то есть мы вместе с премьером Филипом, лидером партии Плахотнюком - постоянно боремся с РФ! Наше противостояние с Россией продолжается последние три года. Это мы высылали российских дипломатов, это мы объявляли Рогозина персоной нон грата. Мы почти ежедневно возвращаем россиян из нашего аэропорта, запрещая им въезд в Молдову - начиная с так называемых российских "журналистов" и так далее. Власти России открыли фальсифицированное уголовное преследование против руководителей нашей партии, чтобы охотиться за нами посредством Интерпола. Были угрозы нам и нашим семьям", - перечислил Канду.

Спикер уверен, что рано или поздно удастся решить приднестровскую проблему и восстановить территориальную целостность Молдовы: "Однажды - хотя, к сожалению, не завтра и, видимо, не в ближайшее время - но в среднесрочной перспективе удастся договориться о возврате Приднестровья в статусе автономии и о начале реинтеграции Молдовы".

По его мнению, о реинтеграции можно будет "договориться, если Россия получит гарантии невступления Молдовы в НАТО, а также гарантии того, что Молдова не объединится с Румынией, и что российское население не будет лишено прав, гарантирующих меньшинствам международные стандарты".

"Тогда сможем договориться о международной миротворческой миссии в Приднестровье, а не российской, о вывозе (или ликвидации) огромного хранилища оружия, которое там находится. А мы при этом предоставим Приднестровью максимально широкую автономию - шире даже той, которую имеет Гагаузия. И если эта договоренность получит международное благословение, если ее поддержат крупные международные игроки - то приднестровский вопрос будет решен", - уверен Канду.

При этом он опроверг какие-либо дискуссии по поводу интеграции Молдовы в ЕС, поскольку, "однозначно, - это будущее РМ".

"В этом вопросе компромиссов быть не может. Это - не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена - это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет - "нет", мы не готовы платить такую цену", - подчеркнул председатель парламента.

Он сказал, что 7 миллиардов газового долга перед РФ, накопленного Приднестровьем, Москва просто не вправе требовать от Кишинева: "Во-первых, это не долг правительства Молдовы, а долг коммерческой компании "Молдова-газ", две трети (акций) которой управляются Москвой. Во-вторых, если однажды Россия потребует от нас уплаты этого долга, то мы можем выдвинуть встречное требование - о финансовой компенсации присутствия РФ в Приднестровье и за оккупацию 11 процентов территории РМ. Конечно, возникает вопрос, сколько это может стоить, - но это не проблема. Мы найдем международную компанию, которая сделает такую оценку, и подведем баланс, кто еще кому в итоге должен заплатить".

По словам спикера, в газовых отношениях РМ с РФ, с завершением газопровода Унгены - Кишинев для поставки газа из Румынии, "произойдет много изменений". "Он должен быть полностью введен в эксплуатацию в конце этого года или в начале следующего. Когда это произойдет, вы увидите полную смену политики, заявлений, тональности в отношениях правительства Молдовы с РФ по поставкам газа", - сказал Канду.

Говоря о президенте, он отметил, что у Додона в Молдове "есть голос, но нет рук": "По Конституции его должность - чисто символическая, поэтому у нас нет необходимости беспокоиться из-за его заявлений. Да, он летает в Москву или еще куда-то. Недавно он там сказал, что Молдова становится наблюдателем в ЕврАзЭС. Мы тогда просто заявили - забудьте. Не Додону решать, кем является и где находится Молдова. Решения в нашей стране принимают правительство и парламент. А на Додона вы внимания не обращайте".