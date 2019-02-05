Общие интересы с Платоном: ПСРМ выступили против продажи акций Moldinconbank

Социалисты разделяют интересы рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Члены ПСРМ выступили против продажи мажоритарного пакета акций Moldinconbank, который он контролировал. И это несмотря на то, что посредством этой сделки власти намерены возместить почти 780 миллионов леев ущерба, нанесенного Платоном банковской системе.

"Мы считаем, что это опасное дело, это срочно нужно прекратить. Призываем власти отменить эту сделку."

Случайно или нет, но в тот же день, когда социалисты выступили с этими заявлениями, оргеевский мэр Илан Шор отметил, что вместе с Вячеславом Платоном финансировал две предвыборные кампании ПСРМ, которую тогда возглавлял Игорь Додон.

Ранее правительство одобрило решение о продаже примерно 64% акций Moldinconbank. Их намерена приобрести болгарская компания "Doverie United-Holding".

Представители фирмы уверяют, их инвестиции позволят модернизировать отрасль, учитывая богатый международный опыт. Moldinconbank - один из старейших банков Молдовы. Финансовое учреждение было замешано в нескольких подозрительных сделках.

Согласно результатам расследования rise.md, с 2010 по 2014 годы рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон отмыл через Moldinconbank и десятки оффшорных компаний 20 миллиардов долларов. Деньги переводили из России в Молдову, затем в один из банков Латвии, а позже в оффшоры. Вячеслава Платона приговорили к 25 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Банка де Экономий.