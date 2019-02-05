Место, куда ты никогда не попадешь: Где прячут золото Молдовы

Корреспондент «Комсомолки» побывала в закромах родины.

В сокровищнице Национального музея истории Молдовы, в которой выставлены редчайшие золотые и серебряные изделия, понимаешь, что у нас в республике на клад можно наткнуться где угодно. И если составить карту найденных кладов из золотой кладовой, то вся наша земля в форме виноградной грозди будет в точках – местах, где кому-то повезло наткнуться по горшочек с монетами, сережками и прочими богатствами.

- Входа в это помещение из музейного холла не было, - рассказывает музеограф Татьяна Заремба. – Располагались здесь фонды. А потом решили просто прорубить дверь. Получилась небольшая, но интересная и богатая сокровищница.

«Золотую кладовую» Молдовы устроили в подвальном помещении музея истории. В небольшой комнате за стеклом выставлено более 2,5 тысячи предметов, ценных предметов, найденных в земле. Есть и редкие вещи, которые попытались вывезти из страны.

Золотая скифская гривна. Фото: из книги «Молдова - моя гордость».

Самая ценная находка, выставленная в «кладовой», - золотая скифская гривна (шейное украшение). Ее нашла группа под руководством археолога Николая Кетрару во время раскопок в 1982 году в скифском кургане на территории левого берега Днестра. 815 граммов чистого золота 958-й пробы. Датирована находка IV веком до нашей эры.

- В кургане, где нашли гривну, не было человеческих останков, - поясняет Татьяна Заремба. – Бывали и такие курганы. Воин где-то погиб или пропал, в таком случае делали захоронение без его тела.

Ученые предполагают, что гривна, до того, как ее «похоронили» в кургане, долгое время переходила из рук в руки. И сначала ее украшали только львы. А потом какой-то мастер добавил уточек.

Каких только богатств нет в сокровищнице! И древнегреческие серебряные монеты тетрадрахмы, и драгоценности для конской упряжи, и кольца – с бирюзой, рубинами и в форме спирали, - необычные пуговицы и застежки, тоже из серебра и золота. В селе Алчедар Шолданештского района нашли славянскую гривну X-XI столетий, она более лаконичная, скромная, если сравнивать со скифской. На одном из стендов – глиняная копилка или, скорее, что-то вроде древнего сейфа в виде горшочка. Его обнаружили в Старом Орхее (Оргеевский район), полным монетами Золотой орды.

Еще один монетный клад был найден и в селе Коржева Дубоссарского района. В нем – серебряные талеры XVII века. В Молдавском княжестве обладатели таких денег не вчитывались в то, что было написано на монетах, зато рисунок пришелся им по вкусу. На некоторых денежках были изображены львы. Они и называли монеты «львами», то есть – «леу, лей» по-молдавски.

И самый необычный клад был найден в районе Старого Орхея в 2004 году. 10-летнюю девочку мама отправила пасти скот. Лето, жара... девочка спряталась в тени. Ей нравилось смотреть, как солнечные лучи пробиваются сквозь ветви деревьев и пятнышками «оседают» на земле. Но что-то в траве светилось очень ярко, почти слепило глаза. Девочка подкопала слегка и вытащила кувшин, в котором было почти 13 килограммов серебряных слитков XIV века. Их было более 60-ти.

Серебряные слитки из Старого Орхея. Фото: nationalmuseum.md

- Правда, два слитка у девочки забрал полицейский, и так и не вернул, - рассказала Татьяна Заремба. – Музею тогда повезло. Эти слитки удалось выкупить по цене обычного серебра, примерно за 6 тысяч леев.

Сегодня этот клад – украшение сокровищницы. Гора слитков, правда, не золотых, а серебряных, - прямо как в пещере Аладдина.

В сокровищнице выставлены и редкие предметы, конфискованные доблестной таможней у тех, кто незаконно пытался вывезти ценности из страны. К таким предметам относится чаша из синего стекла, по стилю – работа голландских мастеров I в. до н.э. И античные мраморные бюсты – голова геракла I в. до н.э., голова императора Октавиана I в. до н.э. – I в. н.э., женская голова I-II века.

Будет ли пополняться кладовая? Наверняка! Ведь в Молдове клады – на каждом шагу!

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ