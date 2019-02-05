Сметают ли в России с прилавков товары из Молдовы: Очередей за вином-«шмурдяком» и гнилыми яблоками не наблюдается!

По словам тех, кто живет в российских городах, формально поставку продукции наладили, но выбросили на рынок не качественный товар.

После выхода заметки о том, что в российский супермаркетах «на ура» идет молдавская продукция – фрукты, овощи и алкоголь – нам в редакцию прислали комментарии жители тамошних городов, но граждане Молдовы. По их мнению, все не совсем так.

Анастасия, Ярославль:

- Что за бред? Никаких очередей и ажиотажа. А вино вообще мало кто покупает, так как ценник на него как на Испанию или Францию по акции, а качество - оставляет желать лучшего. Возможно, яблоки и берут, но лишь только потому, что цена самая низкая из всех представленных, а не потому, что они молдавские. Но качество…

- Я сама очень люблю многие сорта молдавских вин, но то, что сейчас завезли и по какой цене - ну, не выстроится никакая очередь. Самые дешёвые столовые, ординарные вина в Кишинёве стоят 60-70 леев, у нас почти 500! Идея хорошая, но почему не завезти нормальные вина? А так, получается, что формально поставку наладили, но выбросили на рынок не качественный товар. Соответственно, при огромном выборе вин со всего света, все будут считать молдавские - некачественным вином по неадекватной цене.

Миха Михаилов:

- Молдавский коньяк в России «шмурдяком» называют или пойлом бомжей.

Игорь Николайчук, Смоленск:

- Понимаю патриотические чувства Л.Ткач, но обманывать нехорошо. Да, есть молдавская продукция в России, как, впрочем, и из массы других стран, но очередей и ажиотажа нет.

Фото: Максим Мирович (livejournal.com)

ПАВЕЛ МУНТЯН