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Если Румыния признает независимость Косово, США разрешат ей аннексировать Молдову
05.02.2019

Но в таком случае руководство Румынии может получить собственную неподконтрольную территорию в Трансильвании.

По мнению доктора политических наук, профессора Олега Долженкова из Одессы, непризнание Румынией независимости Косово, даже вопреки ясно выраженной позиции Вашингтона, не является уникальным феноменом среди европейских союзников Америки, сообщают inosmi.ru.

- Те из них, кто имеет, или имел, схожие с косовским сепаратизмом проблемы внутри своей страны — отдают приоритет своим внутриполитическим интересам перед формальным союзническим долгом. Здесь можно упомянуть не только Румынию (продолжающую опасаться трансильванского сепаратизма), но и Испанию с ее Каталонией, и еще некоторые страны НАТО и ЕС», — заявил профессор Долженков изданию Балканист.ру.

Действительно, трансильванские венгры — крупнейшее этническое меньшинство на территории современной Румынии, права которого признаются ЕС в рамках рамочной конвенции по правам национальных меньшинств. Так, венгерский язык признается официальным наряду с румынским в уездах, где венгры составляют свыше 20 % населения (в основном это регионы Северной Трансильвании). Общая численность венгров в Румынии — 1,4 миллиона человек (6,6 % населения страны или 19,6 % населения Трансильвании), однако около 670 тысяч из них называет себя «секеями» и требует национально-территориальной автономии, чему жестко противостоит официальный Бухарест. 5 сентября 2009 года представителями населения и местных властей уездов Северной Трансильвании (на большей части территорий уездов Ковасна, Харгита и Муреш), где большинство составляют секеи, было провозглашено создание «Секейского края», который не признают власти Румынии, но поддерживает соседняя Венгрия.

Год назад, 8 января 2018 года, в городе Клуж-Напока три главные венгерские партии в Румынии подписали совместное заявление о намерениях и целях. Так, Демократический союз венгров Румынии (RMDSZ), который представлен в обеих палатах румынского парламента, а также Венгерская гражданская партия (MPP) и Венгерская народная партия Трансильвании (EMNP) публично договорились сотрудничать, чтобы добиться максимальной автономии для венгров Румынии. И в первую очередь не культурной или политической, а территориальной автономии.

В Молдове немало тех, кто мечтает, чтобы Молдова стала частью Румынии.
Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Отдельные румынские аналитики считают, что объединить большинство политических элит страны мог бы своеобразный «молдавский консенсус» (по образцу «крымского консенсуса» в России). Ведь если после февральских выборов в этой стране большинство в парламенте Молдове сохранят политические силы, ориентирующиеся на воссоединение с Румынией, не исключено обращение властей Кишинева к Бухаресту об «углублении интеграции» двух стран.

Румыния уже достигла немало успехов в своеобразном «дружественном поглощении» Молдовы. Если поначалу в Бухаресте обсуждались фантастические идеи присоединения всей территории Республики Молдова включительно с Приднестровьем (собственно, именно поэтому Румыния не признала Косово, опасаясь признания Приднестровья со стороны Москвы), то с конца 2000-х возобладали прагматики, которые говорят об «объединении всех румынских земель на правом берегу Днестра». Формально под эту формулировку попадают также Черновицкая и юго-западная часть Одесской области Украины, но экспансия сюда явно отложена на будущее.

Очевидно, что столь радикальное изменение границ в Европе потребует согласия «старших братьев» Бухареста из Брюсселя и Вашингтона. И если ЕС явно останется сторонником статус-кво, чтобы не запускать по «принципу домино» процесс провозглашения независимости Каталонии, Шотландии и других бунтующих регионов, то США вполне могут закрыть глаза на аннексию Молдовы со стороны Румынии — но выставить условием этого признание Бухарестом государственности Косово и поддержку его вступления в НАТО. Что при этом окажется для официального Бухареста сильнее — стремление к «воссоединению всего румынского народа в едином государстве» или вероятность получить собственную неподконтрольную территорию в Трансильвании, да еще и испортить отношения с Сербией, — пока неизвестно.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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