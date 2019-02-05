Американский опрос подтвердил безусловное лидерство ПСРМ

Если бы в это воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, то Партия социалистов заняла бы на них первое место со значительным отрывом.

Согласно опросу, ПСРМ набрала бы самостоятельно больше голосов избирателей, чем все остальные партии, проходящие в парламент. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом. Согласно итогам исследования, ПСРМ заручилась бы поддержкой 39% граждан.

Второе место заняла бы ДПМ с почти трехкратным отрывом с 14%. Далее следуют партия “Действие и солидарность” с 13% и партия “Достоинство и правда” с 9%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог. Стоит отметить, что глава ПСРМ Зинаида Гречаный входит в топ-10 молдавских политиков, которым граждане доверяют больше всего. Кроме того, граждане положительно оценивают деятельность лидера социалистов – по этому показателю Гречаный находится на втором месте, сразу после президента страны Игоря Додона.

Опрос проводился Международным республиканским институтом (IRI) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию с 5 декабря 2018 года по 16 января 2019 года. В нем приняли участие 1226 граждан Молдовы. Максимальная погрешность составляет +/- 2,8%.