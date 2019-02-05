Каждый пятый считает, что выборы не будут честными и свободными

Почти каждый пятый житель Молдовы считает, что предстоящие парламентские выборы не будут ни честными, ни свободными. Как передает агентство "ИНФОТАГ", к таким выводам пришли эксперты американского Международного республиканского института (IRI) по итогам опроса общественного мнения.

Согласно результатам опроса, 31% респондентов считает, что выборы будут относительно честными, а 13% уверены в этом. В то же время, 58% участников опроса твердо намерены принять участие в голосовании, 28% - "скорее всего", а 5% вряд ли пойдут на выборы.

Мнение участников разделилось относительно переход к смешанной избирательной системе: 42% - полностью или относительно согласны с изменениями, а 37% - полностью или относительно не согласны, еще 21% затруднился с ответом. Из общего числа поддержавших избрание парламента по смешанной системе, 38% ожидают, что это принесет перемены к лучшему, 29% связали ответ с "возможностью голосования за кандидатов, которым доверяют", а 21% рассчитывают на то, что новая система будет "менее коррумпированной".

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 35% отдали бы голоса за Партию социалистов, 13% - за Демпартию, 12% - за Партию действия и солидарности (PAS), а 8% - за "Платформу DA". Если же учесть только ответы, определившихся избирателей, то ПСРМ набирает 39%, ДПМ - 14%, PAS -13%, и Платформа DA - 9%. Остальные партии не преодолели бы порога в 6%.

Говоря о предпочтениях к кандидатам в одномандатных округах, 39% респондентов считают, что наиболее важными являются личные качества кандидата, 9% - партийная принадлежность, а 8% - независимость кандидата.

Опрос проводился с 5 декабря 2018 по 16 января 2019 г. среди респондентов старше 18 лет по всей Молдове (за исключением Приднестровья). Предел допустимой погрешности - 2,8%.