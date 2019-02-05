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Политика
ПСРМ: Получив власть, мы предпримем все меры по улучшению отношений с Российской Федерацией
05.02.2019

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выступает за возвращение отечественных производителей на рынок Российской Федерации. Это произойдет непосредственно после победы ПСРМ на выборах, сообщает ТРИБУНА. 

На пресс-конференции депутат-социалист Владимир Головатюк сказал, что российский рынок играет решающую роль в росте национальной экономики.

«При помощи ПСРМ и непосредственно президента страны начался экспорт в Российскую Федерацию. Динамика экспорта в РФ улучшила ситуацию в сфере международного транспорта, а также рост экономики в целом. Мы констатировали, что у Республики Молдова есть излишки продукции, которые могут быть экспортированы в Российскую Федерацию. Мы уверены, что с приходом к власти, мы предпримем все меры по улучшению отношений с Российской Федерацией», – сказал Владимир Головатюк.

В свою очередь, депутат-социалист Раду Мудряк отметил, что из-за наших властей торговые отношения с Российской Федерацией осложнились.

«В результате подписания Соглашения об ассоциации были сняты налоги из ЕС. Российская Федерация пыталась защитить свой рынок. Самой большой проблемой был реэкспорт. Мы попытались заверить РФ в том, что мы будем контролировать этот процесс. Власти препятствуют этому процессу. Проблемы у нас внутри. Задачей будущей власти будет продвижение нашей продукции там, где она востребована», – сказал Раду Мудряк.

Кристина Парфени


 
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