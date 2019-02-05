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Тигран Кеосаян: "Мой юмор не поняли оппоненты президента Молдовы, плохо понимающие по-русски"
05.02.2019

Автор "Международной пилорамы" предупредил, что над ними будут смеяться в следующем выпуске.

Автор сюжета программы "Международная пилорама" на телеканале “НТВ”, посвященного встрече Игоря Додона и Владимира Путина, Тигран Кеосаян на своей странице в Фэйсбуке опубликовал пост, после того как многие раскритиковали этот сюжет.

"Дорогие друзья!

Специально для противников молдавского президента Додона, плохо понимающих по-русски, разъясняем: "Международная пилорама" - сатирическая программа. Сатирическая - значит веселая и язвительная. В этой передаче смеются. Смеются над собой и над другими.

Президента Додона в России любят. Любят так, что с ним тепло встречается президент Путин. Кстати, Путину в нашей программе посвящена целая постоянная рубрика "Это был трудный день".

А чаще всего я в нашей программе смеюсь над собой и моей женой.

И еще. Я люблю Молдову и ее народ, с теплотой вспоминаю поездку в эту замечательную страну для съемок фильма "Заяц над бездной". Сожалею, если меня в Молдове не так поняли.

Чтобы противники президента Додона со всей силой оценили искрометный юмор нашей программы, в следующем выпуске мы посмеемся над ними. Ждите.

И да - приглашаю президента Додона на свою программу!"

Напомним, давеча на федеральном российском канале кинорежиссер Тигран Кеосаян отчаянно шутил в своей телепередаче над визитом молдавской делегации в Москву.


 
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