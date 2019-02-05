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Экономика
Падение курса евро продолжится
05.02.2019

Единая европейская валюта подешевеет, а доллар сохранит позиции по отношению к молдавскому лею.

По данным Национального банка Молдовы завтра, 6 февраля, евро подешевеет еще на пять банов. Его официальный курс составит 19,50 леев. В то же время доллар сохранит свою позицию на отметке 17,07 леев.

Курсы румынского лея, украинской гривны и российского рубля также не претерпят изменений. Румынский лей будет стоить 4,11 леев, украинская гривна – 62 бана, а российский рубль – 26 банов.

Сегодня курс евро к доллару США составлял 1,14. Таким образом, доллар повысился до недельного максимума против евро и британского фунта. Подорожание доллара произошло на волне хороших экономических отчетов США, которые вышли на прошлой неделе. На курсы евро и фунта против доллара также повлияло отсутствие прогресса в торговых переговорах между Великобританией и официальными представителями Евросоюза. 


 
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