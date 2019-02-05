Корнелиу Чуря: «Сегодня нет запроса на унионистские партии – их объединение провалилось»

Политическая предвыборная «униря» молдавских евроунионистов провалилась, а парламентский унионизм в Молдове сменился молодежным. Почему у либералов изначально не было шансов стать частью блока ACUM? Почему унионистским партиям не интересен приднестровский конфликт и его урегулирование? Почему Румынии нет дела до того, куда эти партии тратят гранты? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

Унионисты не смогли объединиться, потому что на унирю нет спроса у избирателей

- Надо признать, что с самого начала их стартовые позиции были скомпрометированы, и договариваться им в принципе было не о чем. Унионистские партии метались.

Либералы пытались войти в блок ACUM. Сейчас в свои ряды они включили лидера молодых унионистов Влада Билецкого.

Партия национального единства сначала потеряла экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, который отказался активно продвигать ее интересы, а затем последовавшего его примеру депутата румынского парламента Константина Кодряну. Другие представители партии пытают выдвинуть свои кандидатуры, опираясь на поддержку партии «Демократия дома».

Но проект попадания этих кандидатов в парламент под большим вопросом. Причина якобы в том, что они не смогли договориться и объединиться. Но это не убеждает. Все гораздо глубже.

По моему мнению, проект объединения унионистских партий накануне выборов продвигался недостаточно активно самим Бухарестом и теми организациями, которые занимаются унирей. К тому же в последнее время отношения между официальными Бухарестом и Кишиневом находятся в удивительно нормальном состоянии, можно сказать, дружеском. Поэтому, думаю, не было запроса на активизацию выбора геополитического вектора и запроса на унионистские партии. Сейчас эти маргиналы пытаются попасть в парламент в неблагоприятной для них ситуации.

Парламентский унионизм сменился молодежным

- Для гражданского общества ситуация неоднозначная. С одной стороны, существует четкое определение суверенитета Республики Молдова, записанное в Конституции РМ. С другой – зарегистрированы партии, пропагандирующие отход от суверенитета в пользу другого государства. Появилось определенное количество людей, для которых идея унири очень значима. С позиции демократии важно, чтобы эти граждане были представлены в парламенте. Эта неоднозначность будет сохраняться, и к ней надо привыкать. Ее отрицание может привести к радикализации, и тогда можно ожидать того, что уже происходило в прошлом: стихийные митинги, блокирование трасс.

Пока унионистские партии не являются какой-то угрозой для нашего суверенитета, а лишь отражают мнение части населения, унионизм должен признаваться и с ним можно сотрудничать. Как показало время, иногда альянсы, созданные с унионисткими партиями, помогают нашему государству формироваться. Так, Либеральная партия долгое время была частью правящей власти, и унионизм в такой форме показал: с ним можно уживаться. Это был парламентский унионизм. Была и критика Либеральной партии Михая Гимпу. Сейчас другой унионизм: его носители - молодежные организации. Их представители пытаются попасть в парламент. Пока им это не удалось. Если эти формы унионизма можно признавать - то нельзя признавать агрессивные, радикальные формы, которые могут привести к терроризму.

У либералов не было шансов стать частью ACUM

- Блок ACUM не захотел принимать Либеральную партию в свои ряды, потому, что ее представители - люди сложные, с амбициями, которые не уменьшаются даже несмотря на то, что либералы остались не у дел. ACUM в них не нуждался. Либералы стали как чемодан без ручки – нести тяжело, но можно бросить. Так Санду и Нэстасе отказались от них.

С другой стороны, унионистский электорат блока ACUM понимает, что политика блока не отражает их надежды, но все равно будут голосовать за ACUM.

У НЛП идея европейского будущего не имеет большой значимости

- На первый взгляд, у всех унионистских партий одни лозунги - выход из СНГ, вступление в НАТО, ЕС и объединение с Румынией. Но для Национал-либеральной партии Виталии Павличенко, как и для некоторых других, идея европейского будущего не имеет большой значимости. Приближение к ЕС для них интересно только в том смысле, что сближает с Румынией. Для них более значима идея вступления в НАТО. Такие унионисты - единственные, кто пропагандирует НАТО как символ сближения с США. Так сделала Румыния: открыла базы, пригласила американских военных.

Румыния часто нарушает европейские стандарты, для нее свято американское присутствие. В этом смысле молдавские унионисты следуют тому же пути – поддаются геополитическому влиянию США.

Еще один элемент отличает таких унионистов – им неинтересен приднестровский конфликт и его урегулирование, они эту сферу полностью отторгают. Более того, считают, что присоединение Приднестровья к Молдове будет неминуемо отражать усиление российского фактора. С их точки зрения Россия мешает объединению Молдовы с Румынией, и поэтому от Приднестровья нужно отказаться.

Румыния не спросит, на что тратят деньги румынских налогоплательщиков

- Получение финансовой помощи унионистскими партиями от определенных организаций из Бухареста начиналось еще во времена партии Юрия Рошки. С того же времени началась проблема с отчетностью. Мы помним, что у Рошки даже машина сгорела с финансовыми отчетами, когда он ехал в Бухарест.

Понятно, что унионистские партии ведут себя так же, как некоторые молдавские неправительственные организации по отношению к Брюсселю: отчетность непрозрачная и показывает определенные траты, которые не предусмотрены правилами официальной игры. Идет скрытое финансирование партий, СМИ.

Как в случае с Брюсселем, так и в случае с Бухарестом Кишинев не обращает на это большого внимания, да и доказать что-то очень трудно. Я думаю, что Бухарест будет еще долго терпеть такое состояние. Ему нужно пропагандировать свое присутствие, а эти организации поддерживают боевой дух идеи унири.

Подготовила Марина ТИМОТИНА