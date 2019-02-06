Новые правила для управляющих сетями

Экономические агенты и физические лица, владеющие или управляющие инженерными сетями, смогут проводить работы по их ремонту только после получения разрешения на выполнение таких работ, выданного Главным управлением общественного транспорта и путей сообщения. Соответствующее решение было принято сегодня Кишинёвским муниципальным советом, передаёт IPN.

Кроме того, экономические операторы, владеющие инженерными сетями, либо исполнитель работ, обязаны обнести зону защитным ограждением, обозначить её границы светоотражающей лентой и установить щит с информацией о бенефициаре работ, сроках их начала и завершения.

В случае некачественного восстановления асфальтового покрытия, либо образования усадок или трещин в той зоне, где ранее были проведены работы, ответственный оператор обязан устранить появившиеся дефекты в течение суток.

За несоответствующее выполнение работ и превышение сроков выполнения Главное управление общественного транспорта и путей сообщения будет налагать штраф в размере 500 леев в день и оставляет за собой право не выдавать разрешения на проведение других работ до устранения допущенных нарушений.

В 2018 году за нарушения при ремонте и превышение сроков ремонтных работ на владельцев/управляющих подземными коммуникациями были наложены штрафы на сумму 1,9 миллиона леев.