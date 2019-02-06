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Общество
Редакторы ведущих печатных изданий Молдовы категорически против попыток эвакуации киосков
06.02.2019

Редакторы ведущих печатных изданий Молдовы категорически против попыток властей Кишинева перенести газетные киоски из исторической части города.

Редактор газеты "Молдавские ведомости" Елена Замура напомнила во вторник на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ", что принятым муниципальным советом в 2018 году регламентом торговли запрещено размещение газетных киосков у административных зданий, социальных учреждений (включая школы, больницы), парков и скверов. 

"В соответствии с этим документом из исторической части Кишинева эвакуируют все киоски. С 2014 года из столицы и так убрали 30 киосков, перенеся часть из них в отдаленные районы. Получилось, что горожанин, желающий по многолетней привычке, гуляя с ребенком в парке, почитать газету, не может ее купить - как не может купить и воду, и мороженое", - возмутилась она.

Газетчики не понимают, почему такое странное отношение к прессе сложилось именно в столичной администрации.

"Создаются такие условия, в которых печатная пресса не может выживать. Кроме того, лишаются работы сотни киоскеров и рабочих типографии. А с другой стороны, свободно торгуют трикотажем и спецодеждой, и тоже в киосках. Что это если не передел рынка под киоски с кофе и выпечкой?", - задается вопросом Замура.

Редактор газеты "Логос-пресс" ("Экономическое обозрение") Дмитрий Калак напомнил, что некогда "Молдова считалась самой читающей республикой, а Кишинев - культурным ее центром": "Сегодня печатная пресса стремительно теряет в Молдове эти позиции. С другой стороны, за рубежом мы замечаем обратную тенденцию. Там читать сейчас статусно. Рынок газет и журналов оживлен и растет, чего не скажешь про молдавский рынок. В 2018 г. возросли цены на все позиции: от стоимости бумаги (на 35%), аренды помещений (на 30%) - до услуг типографии (на 20%). Мы полагаем, что власти не должны приравнивать печатную продукции к товарам, ибо это - товар социальный. Такой, как хлеб и молоко", - подчеркнул он, заявив, что нельзя жителей и гостей Кишинева лишать привычного времяпровождения - чтения газет.

Редакторы газет "Молдавские ведомости", "Логос-пресс", "Аргументы и факты в Молдове", "Комсомольская правда в Молдове", "Антенна", "Săptămîna" обратились к муниципальному совету с требованием изменить регламент торговли в киосках, а ныне действующий - приостановить.

В обращении отмечается необходимость "считать неприемлемым приравнивание продажи печатной продукции к продаже других видов товара". Предлагается вынести на заседание МС специальное предложение о придании печати и ее распространителям "особого социального статуса".


 
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