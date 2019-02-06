Жизнь не заканчивается 24 февраля, нужно смотреть дальше, - Додон

Президент Молдовы обеспокоен возможной дестабилизацией ситуации в стране после выборов.

В лучшем случае выборы завершатся 24 февраля, в день голосования. Игорь Додон рассказал о возможных сценариях парламентских выборов в рамках «прямой линии» на телеканале Accent TV. При этом он отметил, что президент страны должен быть вне политики.

- Выборы могут признать, а могут не признать. Могут быть повторные выборы, а могут быть досрочные выборы. Я думаю, что в этой ситуации президент должен быть вне политики. То, что президента пытаются вовлекать, это понятно: все опросы, и русские, и американские, показывают, что у президента самый высокий рейтинг. И они пытаются создать пинг-понг с президентом, чтобы поднять свой рейтинг. Мы это все понимаем! И я отношусь к этому очень спокойно! – заявил Игорь Додон.

Самые большие риски в ходе выборов могут возникнуть во время избирательной кампании с 25 января по 24 февраля. Они связаны с возможным использованием админресурса со стороны партии власти и снятием с выборов каких-либо партий или кандидатов по округам, считает президент.

Однако самый важный этап выборов наступит после 25 февраля. Если выборы признают легитимными, то после 25 февраля могут быть попытки аннулировать результат какой-то партии или какого-то кандидата по округу. В таком случае в стране возможна дестабилизация ситуации.

В то же время глава государства отметил, что этими выборами жизнь не заканчивается, и Молдова должна дружить со всеми государствами.

– Нельзя относиться однобоко. Граждане РМ этого не хотят. 90% граждан Молдовы скажут: «Давайте дружить и с Россией, и с Европой, и с США». Нужно смотреть дальше: жизнь не заканчивается 24 февраля. Будут и другие кампании и так далее, – сказал Игорь Додон.