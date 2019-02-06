Чиновников призвали заполнить декларации о доходах и имуществе

С начала года из 65 тысяч чиновников и высокопоставленных лиц лишь 6 564 заполнили декларации о доходах и имуществе.

Об этом сообщило Национальное управление по вопросам неподкупности (ANI). Срок подачи ежегодной декларации истекает 31 марта.

Начиная с прошлого года отчеты об имуществе и интересах подаются в электронном виде через электронную систему e-Integritate, доступную на веб-сайте Национального управления по вопросам неподкупности.

В случае, если обнаружится, что в декларации содержатся неполные или ошибочные данные, можно подать исправленное заявление в течение 30 дней с даты истечения срока подачи декларации, то есть до 30 апреля. Если исправления были внесены в соответствии с положениями закона, лицо освобождается от ответственности.

Если же субъект не представляет документ или отказывается представлять декларацию, то это является основанием для прекращения действия мандата или трудовых отношений.

Кроме того, поздняя подача документа наказывается штрафом до 3 тысяч леев, а отказ предоставить декларацию - штрафом до 4 500 леев