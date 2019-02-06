Прими участие в проекте Цифровая интеграция региональных школ Фонда Orange Moldova

В конкурсе могут принять участие гимназии и лицеи из сельской местности, в которых проходят обучение минимум 250 учеников.

20 комплектов оборудования, в каждом из которых 2 ноутбука, принтер, проектор и переносной стол для проектора предоставляются Фондом Orange Moldova на основе конкурса в рамках проекта Цифровая интеграция региональных школ. В конкурсе могут принять участие гимназии и лицеи из сельской местности, в которых проходят обучение минимум 250 учеников.

Целью проекта является содействие цифровому образованию и снижению социального неравенства для учеников сельской местности. Проект внедрен Информационным Образовательным Центром при полном финансовом участии Фонда Orange Moldova и при поддержке Министерства Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова.

Условия участия

В проекте могут принять участие только учебные заведения из сельской местности (включая пригороды мун. Кишинев), в которых обучаются минимум 250 учеников. Заявка на участие должна включать следующие документы (заполненные на румынском или русском языке):

1. Заполненная форма заявления (формат заявления не меняется);

2. Документ, подтверждающий количество учеников в школе;

3. Справка об обеспечении учебного заведения IT оборудованием (непосредственно ноутбуки, проекторы и принтеры);

4. Мотивационное письмо от имени директора учебного заведения, объясняющее необходимость такого оборудования для данной школы и указанием мероприятий, в которых данное оборудование будет задействовано. Письмо должно содержать минимум 500 слов, подписано директором учебного заведения и на нем должен стоять штамп;

5. Список академических мероприятий и мероприятий, проведенных вне учебной программы, в течение 2017-2018 учебного года и первая половина текущего академического года в виде таблицы с указанием даты, наименования мероприятия и краткого описания.

Гимназии и лицеи, расположенные в районных центрах, городах, муниципиях, а так же в г. Кишиневе не могут участвовать в конкурсе.

Крайний срок подачи заявки на участие - 4 марта 2019 г.

Заявку необходимо подать в здании Информационного Образовательного Центра лично или отправив заказным письмом. Неполные заявки или заявки, представленные после установленного срока, рассматриваться не будут.

Дополнительную информацию, а также бланки заявок можно получить в здании Информационного Образовательного Центра, расположенного по адресу ул. Пушкина, 16, Кишинев, MD 2012, тел.: (022) 221167, 221172, 068220072, www.eac.md.

О проекте

Проект Цифровая интеграция региональных школ был запущен в 2014 году по инициативе Фонда Orange Moldova как один из компонентов программы Orange Digital School. Посредством вовлечения сельского населения в цифровое образование Orange Moldova содействует улучшению процесса образования и стиранию цифровых барьеров в доуниверситетстком образовании в сельской местности. Всего в течение 4 сезонов более 75 000 учеников и преподавателей из 68 учебных заведений из сельской местности получили 70 комплектов современное цифровое оборудование, предоставленное Фондом Orange Moldova.

Это полезно знать