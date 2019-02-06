Из эффектной блондинку в жгучую брюнетку: Молдавская певица Ирина Римес кардинально сменила имидж

Еще два года назад наставница шоу Vocea Romaniei носила светлые локоны и одежду в стиле бохо-шик.

Популярной не только в Молдове, но и в Румынии Ирина Римес стала, когда решилась занять кресло наставника в популярном теле-шоу Vocea Romaniei. Для каждого эфира певица выбирала эпатажные наряды, которые абсолютно не одобряла мама Ирины. Правда, несмотря на то, что каждое ее новое платье становилось откровение предыдущего, но все же одна деталь имиджа артистки не менялась — ее цвет волос. Все привыкли к Ирине как к жгучей брюнетке с челкой чуть выше бровей.

Правда, всего два года назад Ирина носила светлые локоны и одежды в стиле бохо-шик. Глядя на фотографии Ирины сегодняшней и Ирины блондинки, создается впечатление, что это совершенно два разных человека.

Ирина Римес

Поклонники артистка, кстати, отметили, что с темным цветом волос ей намного лучше.

Так выглядела Ирина всего два года назад

ЛИДИЯ ТКАЧ