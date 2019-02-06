С какими проблемами обращаются граждане в программу «Защита и Забота»? Ответ Андрея Негруца

В интервью для портала ТРИБУНА, президент Общественной ассоциации CETESTA и автор социальной программы «Защита и Забота» Андрей Негруца ответил на следующий вопрос: С какими проблемами обращаются граждане в программу «Защита и Забота»?

«Спектр вопросов, которые волнуют граждан, весьма широк. При этом очень часто источник проблемы лежит намного глубже, чем кажется на первый взгляд, а иногда обращение одного человека помогает вскрыть системную проблему, которая объединяет сотни людей.

К примеру, в процессе изучения вопроса с замороженным строительством мансард на ул. Пандурилор выяснились подробности многолетнего издевательства над доведенными до отчаяния людьми, которые стали жертвами мошенничества недобросовестных застройщиков и теперь вынуждены жить в разрушающихся домах.

Более того, в доме по ул. Минской мансарду начали возводить без согласия собственников, и договоры строительства замороженных мансард заключали структуры Примэрии мун. Кишинэу. Всего по городу около двух десятков таких домов и сотни пострадавших», – отметил он.

«Мы подняли эту проблему на поверхность, совместно с юристами и волонтерами нашей программы была создана инициативная группа, в которую вошли обманутые дольщики и собственники, и были направлены обращения в прокуратуру и Примэрию. Наша деятельность в этом направлении привлекла внимание СМИ, а некоторые официальные лица и органы начали делать заявления и предпринимать определенные действия по этой проблеме. Значит, мы – на правильном пути», – добавил Негруца.

Кристина Пендя