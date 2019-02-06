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Общество
Прогноз погоды в Молдове на 6 февраля: сыро и печально
06.02.2019

Погода в Молдове 6 февраля не избавит людей от депрессии.

Молдавские синоптики прогнозирую на завтра, 6 февраля, пасмурную погоду с небольшими осадками на территории всей республики.

В столице и на юге температура составит +2 градуса ночью и +6 градусов днем, на севере Молдовы температура опустится до -3 градусов ночью и поднимется до +3 градусов днем.

Атмосферное давление – повышенное. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

В общем, погода в Молдове 6 февраля от депрессии, если вы ею страдаете, никак не избавит.


 
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