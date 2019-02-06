Предупреждения внешних партнеров указывают на то, что они больше не готовы терпеть деградацию вещей в Республике Молдова

Предупреждения, исходящие от партнеров по развитию, указывают на то, что они больше не готовы терпеть деградацию вещей в Республике Молдова. Эта идея содержится как в условиях, выдвинутых Республике Молдова Советом Европы, резолюцией Европейского парламента, так и в последнем выступлении посла Соединенных Штатов Америки в Молдове Дерека Хогана перед студентами и преподавателями Молдавского государственного университета, заявил политический комментатор Алексей Тулбуре в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

„Здесь нет места для толкований – если выборы не соответствуют демократическим требованиям, тогда деньги не приходят, эти 100 млн. евро, и ни сотрудничество, ни диалог между Республикой Молдова и Европейским союзом не возобновятся”, - заявил Алексей Тулбуре.

По его словам, следующие выборы очень важны, потому что они представляют собой проверку политического класса, а также способность общества оставаться в рамках демократических процедур и действий. „Если это демократическое действие не будет признано в соответствии с международными требованиями в области выборов, тогда мы вступим в совершенно другую ситуацию”, - сказал Алексей Тулбуре.

Аналитик отметил, что речь посла США является продолжением сообщений, поступивших в адрес Республики Молдова в последнее время от внешних партнеров.

Бывшая депутат Стела Жантуан считает, что для западных партнеров очень важно то, что произойдет в Республике Молдова после выборов 24 февраля, в каком направлении пойдет страна путем создания парламентского большинства. „Это и в контексте региональной конфигурации, которая довольно важна для наших партнеров по развитию и в плане международной безопасности. Здесь я говорю и о президентских выборах, которые последуют в Украине после парламентских выборов в Молдове”, - отметила Стела Жантуан.

По ее словам, в своем выступлении американский посол предупредил, что Соединенные Штаты следят за тем, что происходит в Республике Молдова именно в том, что касается направления страны после выборов: сохранит или не сохранит европейский путь.

В своем выступлении перед студентами Факультета международных отношений, политических и административных наук МГУ посол США Дерек Хоган отметил, что выборы 24 февраля являются „следующим важнейшим испытанием” для Республики Молдова. По словам дипломата, это критический момент в демократическом развитии страны. „Во время встреч с вашими лидерами по всей стране я ясно дал понять, что Соединенные Штаты призывают молдавские власти всех уровней обеспечить свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс, в котором все кандидаты могут участвовать в равных условиях, не опасаясь преследования или запугивания, и, прежде всего, обеспечить соблюдение воли народа после выборов”, - сказал Дерек Хоган.