Молдаване назвали главные места концентрации коррупционеров

Данные недавнего социологического опроса показали, что большинство молдаван вынуждены давать взятки.

Чаще всего с коррупционерами жители Молдовы сталкиваются в больницах, ведь 62% респондентов заявили, что они подкупали врачей. На втором месте оказалась полиция (23%), на третьем – сфера образования (11%).

Непосредственно с чиновниками молдаване сталкиваются реже. Только 7% опрошенных сообщили, что они давали взятку представителям местных властей. По 2% опрошенных доплачивали судьям и сотрудникам детского садика (но маленькие дети, посещающие детские садики, есть далеко не у всех респондентов). Взятки пограничникам давал 1% опрошенных.

Опрос 1226 человек проводил Международным республиканский институт (IRI) в декабре 2018 года.