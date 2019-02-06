Определена допустимая погрешность содержания алкоголя для водителей

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Общество
При прохождении теста на алкоголь будет учитываться максимальная допустимая погрешность.
При определении концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием анализатора Drager Alcotest 7510 погрешность будет учитываться в пользу испытуемого. Индикаторы допустимых погрешностей были установлены в Процедуре измерения, опубликованной в Monitorul Oficial.
Таким образом, максимально допустимая погрешность равна:
К примеру, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0.20 мг/л. В этом случае допустимая погрешность анализатора составляет 0.02 мг/л, а конечный результат будет равен 0.18 мг/л.
В то же время в документе изложены несколько правил проведения измерений. Например, условия окружающей среды должны быть следующими:
Диапазон концентрации спирта составляет от 0 до 3.0 мг/л. Если результат превышает максимально допустимый уровень, на экране анализатора появятся три стрелки.
Минимальное время продувки составляет две секунды (предустановка), а минимальный объем выдыхаемого воздуха - 1.2 л (предустановка). Кроме того, время подготовки перед выполнением начальных измерений составляет шесть секунд.
Время восстановления после измерений концентрации этанола определяется следующим образом:
Анализаторы могут храниться при температуре окружающей среды от -40 градусов по Цельсию до +70 градусов по Цельсию, их следует содержать в чистоте и защищать от механических ударов.
Как сообщает bizlaw.md, измерение концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе также можно проводить с помощью двух других типов аппаратов. Речь идет о Drager Alcotest 7510 и Drager Alcotest 6820.
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