Определена допустимая погрешность содержания алкоголя для водителей

При прохождении теста на алкоголь будет учитываться максимальная допустимая погрешность.

При определении концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием анализатора Drager Alcotest 7510 погрешность будет учитываться в пользу испытуемого. Индикаторы допустимых погрешностей были установлены в Процедуре измерения, опубликованной в Monitorul Oficial.

Таким образом, максимально допустимая погрешность равна:

К примеру, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0.20 мг/л. В этом случае допустимая погрешность анализатора составляет 0.02 мг/л, а конечный результат будет равен 0.18 мг/л.

В то же время в документе изложены несколько правил проведения измерений. Например, условия окружающей среды должны быть следующими:

- температура воздуха от -10 градусов Цельсия до +40 градусов;

- влажность окружающей среды от 10 до 100% без конденсации;

- атмосферное давление от 600 до 1100 hPa.

Диапазон концентрации спирта составляет от 0 до 3.0 мг/л. Если результат превышает максимально допустимый уровень, на экране анализатора появятся три стрелки.

Минимальное время продувки составляет две секунды (предустановка), а минимальный объем выдыхаемого воздуха - 1.2 л (предустановка). Кроме того, время подготовки перед выполнением начальных измерений составляет шесть секунд.

Время восстановления после измерений концентрации этанола определяется следующим образом:

- 0.25 мг/л - не более 20 секунд;

- 0.5 мг/л - не более 40 секунд;

- 1 мг/л - не более 80 секунд;

- более 1.5 мг/л - не более 120 секунд.

Анализаторы могут храниться при температуре окружающей среды от -40 градусов по Цельсию до +70 градусов по Цельсию, их следует содержать в чистоте и защищать от механических ударов.

Как сообщает bizlaw.md, измерение концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе также можно проводить с помощью двух других типов аппаратов. Речь идет о Drager Alcotest 7510 и Drager Alcotest 6820.