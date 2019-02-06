Опрос: Граждане Молдовы считают, что экономическая ситуация в стране в этом году улучшится

Экономическая ситуация в этом году будет улучшаться. Так считают граждане нашей страны согласно данным последнего опроса Международного республиканского института США.

Согласно исследованию, в экономическом росте уверен каждый третий опрошенный. Это на девять процентных пунктов больше, чем прошлой осенью. В то же время число граждан, которые считают, что экономическая ситуация в Молдове останется на прежнем уровне, стало на восемь процентных пунктов меньше по сравнению с ноябрьскими показателями.

Экономическая ситуация в стране улучшилась за последние 12 месяцев - так считают 23% опрошенных. Это на три процентных пункта больше по сравнению с предыдущим опросом.

По данным исследования, доходы населения за последние 12 месяцев выросли. Об этом сообщили 17% респондентов, что на 3 п.п. больше, чем прошлой осенью.

Опрос проводился с 5 декабря 2018 по 16 января 2019. В нем приняли участие 1226 человек. Погрешность составляет плюс/минус три процента.