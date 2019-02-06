Додон – Канду: Когда воробьи пытаются казаться ястребами – это плохо заканчивается

Президент Молдовы прокомментировал заявления спикера парламента, вице-председателя Демократической партии Андриана Канду, сделанные им в интервью украинскому изданию. Глава государства предупредил демократа, что попытка получить политические дивиденды на антироссийских декларациях ничем хорошим не закончится.

– Андриан опять пытается показаться большим ястребом. Ему, наверное, хорошо, но нужно знать место и Молдовы. Вообще, когда воробьи пытаются казаться ястребами – это плохо заканчивается. Попытка получить политические дивиденды на проамериканских и антироссийских декларациях ничем хорошим не закончится. Никто не собирается отказываться от хороших отношений с ЕС, я об этом говорил не раз. И никто не ставит сейчас вопрос, что завтра будет другое парламентское большинство, и мы аннулируем всё с Европой и США. Этого не будет, это невозможно, у нас общая граница с Европой, у нас хорошие отношения с США и их нужно продолжать развивать, иметь стратегический диалог. А те, кто пытается на этом играть, исходя из какой-то геополитической конфронтации США и РФ, они не дальновидны, потому что всегда это плохо заканчивается. Когда бояре дерутся, вот с такими холопами вы знаете, что происходит. Поэтому мы не будем на стороне одного или другого боярина, а будем исходить из национальных интересов РМ, – сказал Додон в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV.

Отвечая на реплику Канду о Приднестровье, глава государства подчеркнул, что там живут тоже граждане Республики Молдова, и у них есть свое видение, с которым нужно считаться.

– Просто так взять и поместить их, как стакан, туда или сюда – не получится. Пробовали уже в начале 90-ых. И если Андриан так это видит… Были ещё “умники”, как Саакашвили и так далее, которые были такими же “ястребами”, но оказались воробьями. Мы знаем, чем это закончилось. Если мы говорим о Приднестровье, с ними нужно находить диалог, нужно садиться за стол переговоров, нужно понимать их проблему, учитывать их интересы, а там есть интересы. Они боятся, чтобы Молдова не вошла в НАТО, чтобы Молдова не стала частью Румынии, потому что они через это прошли, когда им кричали “Чемодан, вокзал, Россия”. То же самое в Гагаузии, то же самое на севере, то же самое – половина Кишинёва. И если кто-то думает, что нахрапом может взять и решить эти проблемы, или такими вот вещами, как “ястребы”, ставить вопросы, это плохо закончится для Молдовы в целом, – добавил президент.

В заключение глава государства призвал руководство страны “быть проще и исходить из интересов граждан Молдовы”, добавив, что “никто не бывает вечным”.

– Есть такие политики в Молдове, которые думают, что ни у кого не получилось, а у них получится. И они думают, что когда идёт дождь, можно проскочить между струйками. Может до сих пор у кого-то получалось, потому что были одни капли, и они прошли быстро и остались сухими, а сейчас будет другой дождь. Никто не вечен в должности: ни мы, ни они. Как говорят молдаване: “Оставьте место для “Доброго дня”. Сейчас вы в должности, считаете себя большими начальниками, а я помню вас в 2006, когда вы были советниками в Министерстве экономики. Давайте будем простыми людьми и не кидать эти камни, которые в итоге тоже вы должны будете вытаскивать, – подытожил Додон.