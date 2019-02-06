Потолки в бельцком лицее обваливались и ранее - только чудом бетонные плиты не убили детей

Избежать гибели детей удалось благодаря счастливому стечению обстоятельств.

В редакцию «Блокнота Молдовы» обратилась группа родителей бельцкого лицея, чьи дети каждый день подвергаются серьезной опасности при посещении занятий.

Буквально на днях мы писали о том, что в одном из лицеев города Бельцы ночью обрушился потолок, чудом никого не задев. Речь идет о том самом лицее Штефан чел Маре - чудо случается уже третий раз, судя по рассказам и доказательствам, представленными родителями.

История с потолками начинается несколько лет назад, когда обрушившийся на Молдову ураганный ветер оставил за собой разрушения по всей республике. Но больше всего пострадал тогда север страны, в Бельцах он сорвал крыши зданий, переломал деревья и многое другое.

В тот год многие лицеи в Бельцах обновили свои крыши, таковым не стал русскоязычный лицей имени Штефана чел Маре. На тот момент крыша лицея не сильно пострадала… с виду.

Со слов родителей, директор И. Поштару посчитал, что ничего особенного не случится, если он перекроет кровлю, используя старый шифер, который ранее покрывал актовый зал учебного учреждения. Несмотря на это, «новая» кровля стала протекать.

Предыстория

Впервые чудо произошло в августе 2017 года, когда произошел первый обвал потолка - за несколько недель до начала занятий обвалилась плита перекрытия огромного размера, которая похоронила бы под собой несколько парт с учениками. Повезло, что все случилось до начала учебного года - именно это и можно назвать чудом.

Родители испугались, но так как на носу было 1 сентября, с их слов они скинулись по 380 леев, засучили рукава, и привели потолок в порядок. Из бюджета школы также были выделены 1 500 леев.

Второй обвал потолка произошёл в июле 2018 года, когда еще одна плита потолочного перекрытия обвалилась в другом классе. Потолок также был отремонтирован в срочном порядке силами родителей и за их деньги.

Третий обвал произошел в ночь с 3 на 4 февраля – огромные куски камней и потолочного перекрытия засыпали под собой стол учительницы и первые две парты рядом.

Вопрос в том, что 1 февраля во время урока был слышен угрожающий треск в потолке, послуживший в качестве предупреждения. Наученная горьким опытом двух произошедших обвалов, учительница в срочном порядке вывела детей с урока и вызвала директора.

Родители, пожелавшие остаться анонимными (их детям учиться еще в этом лицее), рассказали, что директор заставил учиться в этом классе, заверив, что помещение пригодно для обучения. Обвал потолка все же произошел спустя два дня - это произошло ночью.

На второй день после произошедшего обвала кто-то из родителей поднялся в чердачное помещение под крышей и увидел, что кровля держится на честном слове – все прогнило из-за попавших туда осадков в виде снега и дождя.

В тот же день с чердачного помещения школы было вывезено около 7 тонн мусора, которые тоже поспособствовали произошедшим обвалам. Родители очень возмущены тем, что это не было сделано ранее – все эти тонны могли посыпаться на головы их детей.

Запоздалое вмешательство власти

Впервые за все эти годы в решение вопроса состояния школы вмешался примар города Григоришин. На родительском собрании он пообещал попробовать найти 750 тыс леев и выделить их на ремонт и приведение здания в надлежащий вид.

Корпус младших классов на данный момент законсервирован, все ученики переведены в старший корпус, но там возникает другая проблема – помещения тоже не подходят для проведения занятий. Окна очень старые, стены осыпаются, каждый класс нуждается в срочном ремонте.

Примар Бельц пообещал выделить 250 тыс. леев в срочном порядке для косметического ремонта, замены окон и дверей – по 50 тыс. леев на каждый класс.

К слову, сразу после вчерашнего собрания председатель родительского комитета обзвонила несколько самых активных семей с просьбой «выйти с предложением перед другими родителями скинуться по 1 000 леев в помощь, так много проблем сейчас, и все срочно надо решить, а денег мало – всего по 50 000 леев на каждый класс»…

Обратившиеся в редакцию «Блокнота Молдовы» родители на данный момент возмущены создавшейся ситуацией, когда возникает риск жизни, здоровья и безопасности их детей. Они задаются вопросом - а не преступная ли это халатность?

Есть слухи, что крыло младших классов планируют сдать в аренду коммерческому предприятию.

Несколько раз мамы и папы младших учеников лицея пытались решить вопрос через примэрию города Бельцы, но безуспешно. На данный момент они решили обратиться напрямую в СМИ, так как надеются, что освещение этой ситуации дойдет до Министерства образования, которое примет необходимые меры для защиты детей и здания лицея, которое было построено более полувека назад.