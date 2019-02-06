Болельщики вышли протестовать против ликвидации «Зимбру»

Ветераны «Зимбру» призвали всех на митинг 6 февраля в 12:00 у стадиона.

Митинг, призванный привлечь внимание к судьбе кишиневского клуба, находящегося на грани исчезновения, состоялся у ворот стадиона. Многие бывшие футболисты «Зимбру», фанаты и просто любители футбола приняли в нем участие.

Призыв о помощи был опубликован в социальных сетях одним из самых известных бывших молдавских футболистов Ионом Тестимицану.

- Обращаюсь ко всем неравнодушным к судьбе молдавского клуба Zimbru Chisinau. Сбор у ворот клуба Zimbru в среду 6-ого февраля в 12:00 дня. Приходите и давайте не дадим уничтожить то немногое, что осталось хорошего в стране. Zimbru это старейший футбольный клуб, ему более 70 лет, а из-за финансовых проблем сомнительного характера его закрывают. Многие молдавские футболисты считали за честь играть в этом клубе. Банкротство такого футбольного клуба поставит крест на дальнейшем развитии футбола в Молдове. Пожалуйста, максимальный перепост! - написал на своей странице футболист.

Его призыв был поддержан многими представителями молдавского футбола.

Напомним, что 5 февраля на базе футбольного клуба «Зимбру» прошла встреча руководства клуба с командой. Футболистам было объявлено о роспуске команды и фактической ликвидации клуба.

Это печальное известие для всего молдавского футбола сообщили генеральный директор клуба Александр Опря и спортивный директор Алексей Попа. По их словам, футболисты могут по своему желанию уходить в другие команды. «Зимбру» не будет чинить препятствия при незапланированном трансфере. Клуб готов расторгнуть с игроками контракты по обоюдному согласию сторон.