6 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
На устах
Болельщики вышли протестовать против ликвидации «Зимбру»
06.02.2019

Ветераны «Зимбру» призвали всех на митинг  6 февраля в 12:00 у стадиона.

Митинг, призванный привлечь внимание к судьбе кишиневского клуба, находящегося на грани исчезновения, состоялся у ворот стадиона. Многие бывшие футболисты «Зимбру», фанаты и просто любители футбола приняли в нем участие.

Призыв о помощи был опубликован в социальных сетях одним из самых известных бывших молдавских футболистов Ионом Тестимицану.

- Обращаюсь ко всем неравнодушным к судьбе молдавского клуба Zimbru Chisinau. Сбор у ворот клуба Zimbru в среду 6-ого февраля в 12:00 дня. Приходите и давайте не дадим уничтожить то немногое, что осталось хорошего в стране. Zimbru это старейший футбольный клуб, ему более 70 лет, а из-за финансовых проблем сомнительного характера его закрывают. Многие молдавские футболисты считали за честь играть в этом клубе. Банкротство такого футбольного клуба поставит крест на дальнейшем развитии футбола в Молдове. Пожалуйста, максимальный перепост! - написал на своей странице футболист.

Его призыв был поддержан многими представителями молдавского футбола.

Напомним, что 5 февраля на базе футбольного клуба «Зимбру» прошла встреча руководства клуба с командой. Футболистам было объявлено о роспуске команды и фактической ликвидации клуба.

Это печальное известие для всего молдавского футбола сообщили генеральный директор клуба Александр Опря и спортивный директор Алексей Попа. По их словам, футболисты могут по своему желанию уходить в другие команды. «Зимбру» не будет чинить препятствия при незапланированном трансфере. Клуб готов расторгнуть с игроками контракты по обоюдному согласию сторон.


 
Количество просмотров:
54
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.