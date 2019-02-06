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Влад Филат показал себя людям впервые за два года
06.02.2019

Бывший премьер-министр Влад Филат впервые за два года предстал перед публикой во время судебного заседания.

Сегодня, 6 февраля, Филата доставили под конвоем в суд сектора Буюканы. Там проходят слушания по второму уголовному делу, возбужденного в отношении политика.

Филат перед камерами держался бодро и даже постарался улыбнуться. Но новый приговор грозит еще больше увеличить срок его пребывания в тюрьме. Филата обвиняют в отмывании крупной суммы денег через своего родственника во время предвыборной кампании 2013 года.

По версии следствия, тогда Филат заключил контракт с американской консалтинговой компанией на предвыборную кампанию 2014 года на сумму 12,9 миллиона леев. Следователи предполагают, что эти деньги были получены от незаконного вывода средств из Banca de Economii.


 
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