Дуэт Дана Балана с участницей «Голоса» взорвал Интернет

Дуэт популярного молдавского исполнителя с Екатериной Бегу собрал более одного миллиона просмотров на YouTube и несколько сотен тысяч в Инстаграм.

Дуэт молдавского исполнителя Дана Балана с Екатериной Бегу собрал более одного миллиона просмотров на YouTube и несколько сотен тысяч в Инстаграм. Видео оказалось настолько вирусным, что на протяжении нескольких дней его без конца обсуждают украинцы и жители Молдовы.

Самим фрагментом дуэта у себя в Инстаграм поделился Дан Балан, только у него видео насчитывает более 980 тысяч просмотров.

На официальном канале «Голос Украины» выступление пересмотрели более 1 миллиона 100 тысяч зрителей. Для девятого сезона – это выступление является рекордным по количеству просмотров и комментариев.

Помимо социальных сетей, дуэт обсудили все центральные молдавские и украинские СМИ.

Многие зрители проекта просят студийную запись дуэта Дана Балана с Екатериной Бегу.

«Дуэт просто бомбический. Очень волшебно получилось»; «Упакуйте мне Балана»; «Дан! Чёрт возьми, Дракула! Мурашки от дуэта»; «Спели шикарно, голоса слились воедино», — восторженно пишут пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Екатерина Бегу является бывшей девушкой Дана Балана, однако, с выходом выпуска стало известно, что единственное, что из связывает – Молдова.

«Меня гордость берёт за Молдову от таких выступлений», – написала одна из зрительниц телепроекта.

БОГДАН СКОКЛЕВ