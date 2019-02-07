Национальный банк утвердил список факторов риска в процессе добровольного декларирования капитала

НБМ утвердил перечень «критериев и факторов, которые приводят к увеличению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в процессе добровольного декларирования денежных средств.

Это было сделано в связи с утверждением 1 февраля «Требований о подаче, приеме, учете и хранении заявлений о добровольном декларировании денежных средств и применении закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в процессе добровольного декларирования денежных средств».

Согласно документу, вступившему в силу 1 февраля, в качестве генераторов рисков отмывания денег и финансирования терроризма в процессе добровольного декларирования денег и имущества будут рассматриваться следующие факторы:

- Отсутствие у субъекта добровольного декларирования опыта работы или отказ субъекта предоставить данные о профессиональном опыте;

- Уязвимый статус лиц, участвующие в программе добровольного декларирования (не имеющие места жительства или социально уязвимые лица);

- Наличие обоснованных подозрений или явных доказательств того, что субъект добровольного декларирования действует от имени другого лица без объявления этого факта;

- Наличие места жительства или резидентства Приднестровья у субъекта добровольного декларирования;

- Использование субъектом добровольного декларирования иностранной валюты в сферах высокого риска или валюты, которая является необычной для денежного обращения в Республике Молдова;

- Наличие разумных сомнений в документах, подтверждающих источник средств, предоставленных субъектом добровольного декларирования, или наличие значительных расхождений заявленных средств и экономического потенциала / доходов, подлежащих декларированию;

- Принадлежность субъекта добровольного декларирования к политически значимым лицам, членам семьи политически значимого лица или связанного с ним лица;

- Наличие подозрений, что субъектом добровольного декларирования является лицо, подозреваемое в связях с организованной преступностью;

- Средства были переведены со счета компании, но предметом добровольной декларации не является фактический бенефициар этой компании;

- Наличие разумных подозрений в том, что фактические бенефициары заявленных денежных средств являются иностранными гражданами или что заявленные денежные средства не находятся в сфере регулирования закона № 180 от 26.07.2018;

- Наличие подозрений, что субъектами добровольного декларирования являются лица, тесно связанные (фактические бенефициары или лица, занимавшие ключевые должности) с юридическими лицами, которые участвовали в совершении тяжких преступлений и нарушений;

- Субъект добровольного декларирования решил добровольно декларировать денежные средства, но на определенном этапе отказался завершить процедуру декларирования и требует возмещения денежных средств наличными или банковским переводом;

- Наличие разумных подозрений в уклонении от уплаты налогов, сообщает bizlaw.md.

Сроки амнистии капитала были продлены на один месяц – до 1 марта 2019 года. До этой даты физические лица могут добровольно задекларировать капитал или имущество, полученное благодаря экономическим операциям или экономической деятельности, но не прошедшее процедуру налогообложения. С законодательной инициативой по этому поводу выступил депутат от Демократической партии Корнелиу Дудник. По его словам, «многие граждане не знали об амнистии, и не успеют ею воспользоваться в отведенные сроки». Демократ также отметил, что «действие закона необходимо продлить, чтобы он дал ожидаемый эффект».