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Филип решил встретиться с женщиной, которую уволили из-за заданного ему неудобного вопроса
07.02.2019

Премьер-министр решил утешить пострадавшую?
На днях мы сообщали об Анне Прутяну - женщине из села Сирец, которая задала неудобный вопрос премьер-министру Филипу и после этого узнала, что она уволена. После того, как женщина изъявила намерение обратиться в суд, появилось сообщение, что её восстановили в должности, а после этого желание пообщаться с ней выразил и сам Филип. Он сообщил об этом через Facebook и даже выложил фото, несмотря на то, что ничего конкретного он ей так и не сказал, судя по размещённому тексту:

- Я познакомился с госпожой Прутяну, которая, как я узнал из новостей, была уволена. Она очень смелая и энергичная. Я узнал человека, который научился бороться с трудностями. Человека, который трудится в качестве социального работника, то есть помогает людям. Мало кто понимает, сколь ответственна такая работа. Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить всех социальных работников.

Вам, госпожа Анна и госпожа Тамара Ионицэ, я благодарен за интересную беседу. Что до меня, то за две недели до выборов я узнаю самые разные новости о себе, что ещё они придумают?, - вопрошает Филип, слова которого приводит Publika.


 
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