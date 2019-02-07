Филип решил встретиться с женщиной, которую уволили из-за заданного ему неудобного вопроса

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Премьер-министр решил утешить пострадавшую?
- Я познакомился с госпожой Прутяну, которая, как я узнал из новостей, была уволена. Она очень смелая и энергичная. Я узнал человека, который научился бороться с трудностями. Человека, который трудится в качестве социального работника, то есть помогает людям. Мало кто понимает, сколь ответственна такая работа. Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить всех социальных работников.
Вам, госпожа Анна и госпожа Тамара Ионицэ, я благодарен за интересную беседу. Что до меня, то за две недели до выборов я узнаю самые разные новости о себе, что ещё они придумают?, - вопрошает Филип, слова которого приводит Publika.
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