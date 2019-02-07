Посол США в Молдове Дерек Хоган агитирует за проамериканских участников выборов – Демпартию и ACUM

Посол США в РМ Дерек Хоган фактически обвинил социалистов в том, что они «пытаются разделить общество, повысить напряжение, поднимая этно-лингвистические и геополитические вопросы, стремясь отвлечь граждан от насущных проблем».

Ушам своим не веришь, слыша, как дипломат, в работе которого ценится, прежде всего, позиция невмешательства, так открыто и бесцеремонно агитирует в чужой стране молодое поколение, настраивая в ходе парламентских выборов избирателей против одной из партий!

Свою речь Хоган произнес во вторник перед студентами факультета международных отношений и публичной администрации Молдавского госуниверситета. Он заявил, что «Молдова сталкивается с вызовами своей свободе, суверенитету и независимости как изнутри страны, так и из-за рубежа», имея в виду, естественно, на Россию. А намекая на грядущую победу социалистов на выборах, в которой никто не сомневается, оценил ее так: «Сейчас - не время для шага назад».

Почему Россия – это путь назад, а США – это путь вперед?

Вернемся к цитате, с которой начали, и приведем ее полностью. Дух захватывает от бесцеремонности американского дипломата.

«Признаем, что существует зарубежный игрок, а также молдавский политик, которые пытаются разделить общество, повысить напряжение, поднимая этно-лингвистические и геополитические вопросы, стремясь отвлечь граждан от насущных проблем, - сказал Хоган. - Но это не та Молдова, которую я увидел во время посещения различных уголков республики, встречаясь с гостеприимными, трудолюбивыми гражданами, которые делились общими для всех жителей проблемами, такими, как миграция населения, лишающая Молдову основного богатства - человеческого капитала, дорожная инфраструктура, водоснабжение».

Намеки более чем прозрачные. Якобы мирная Молдова «вынуждена сталкиваться с разрушительными вызовами из-за рубежа». Якобы есть партия, которая, защищая права этнических меньшинств, разделяет людей. И это не унионисты, упаси Боже!

«Предстоящие парламентские выборы - хорошая возможность для властей Молдовы повысить доверие к себе как граждан, так и международных партнеров», - раскрыл карты Дерек Хоган. И это – прямая агитация. Дипломат призывает голосовать за прозападные партии. И поскольку ДПМ недавно объявила себя именно такой (вспомним интервью Андриана Канду «Европейской правде»), значит, Дерек агитирует голосовать в том числе и за Демпартию.

Да, посол оговорился: есть проблемы коррупции, отступления от принципов демократии. «Мы призывали власти РМ отнестись к этим вопросам крайне серьезно, - вспомнил он. - Власти Молдовы абсолютно ясно представляют, на чем основано наше сотрудничество - на совместных интересах и ценностях. И вот почему наступающие выборы играют решающую роль для демократии в РМ».

То есть сотрудничество с ДПМ было, есть и будет, так это нужно понимать?

Уже не удивляет то, что Хоган обещал Молдове поддержку США в случае прихода к власти пророссийских сил. Эта позиция американцев – всегда приходить на помощь – хорошо известна всему миру. Только в декабре и 2018 года и в январе в рамках этой «помощи» по Афганистану, например, было нанесено 10 авиаударов. Погибло более 60 гражданских лиц. Только за неделю было убито 35 афганцев. 24 января в провинции Гильменд погибли 16 человек, на следующий день был нанесен удар по похоронной процессии, скончались еще 13 афганцев. И все это не освещается и не комментируется.

Недавно американский миллиардер, председатель хедж-фонда «Сорос», учредитель «Фонда гражданского общества» Джордж Сорос заявил о необходимости помочь гражданскому обществу Армении. О том, чем чревата соросовская «мощная поддержка - напоминает портал Еadaily.com. Фонд Сороса в Армении с 1997 года выделил 200 армянским НПО грантов на 48 миллионов долларов. Деньги формально должны были пойти на защиту прав женщин, профилактику семейного насилия, развитие свободной прессы и прочее – но реально были потрачены на организацию влияния на внутриполитические процессы и настроения общества. Клуб журналистов «Аспарез», консультативно-общественная организация «Объединение информированных граждан», Ванадзорский офис Хельсинской гражданской ассамблеи, антикоррупционный центр «Transparency International» миллионы долларов расходовали на ведение в Армении пропаганды и антипропаганды по различным внешнеполитическим и внутриполитическим направлениям. И всеми силами способствовали смене власти в апреле-мае 2018 года. После чего многочисленные представители этих организаций и личности, финансируемые Соросом, заняли государственные должности.

Примечательно, что соросовские НПО в декабре 2018 года разработали документ «Необходимые реформы, направленные на восстановление Республики Армения», который содержит такие захватывающие дух положения, как «Расследование прежнего репрессивного режима и оценка нынешнего положения», «Изменение кадрового состава судебной власти как слом инструментария нелегитимных президентов» и так далее. Удивителен тот факт, что НПО, долгое время проявляющие политическое инакомыслие, действовали в «авторитарной стране» и не закрывались!

Фонд Сороса привел к власти депутатов и членов правительства, которые много лет находились на его содержании. Точно такие же цели США ставят и в Молдове. Майя Санду, например, - агент американского влияния в нашей стране. В 2010 году она окончила Гарвардский институт государственного управления имени Кеннеди, в 2010-2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия.

Десятки НПО в Молдове в течение многих лет заняты антироссийской пропагандой и пропагандой унионизма, распространением дезинформации, манипулированием, воздействием на выборы. Под прицелом – ЕАЭС, российское присутствие в Молдове, Приднестровье. И никогда – молдавские олигархи, разоряющие страну.

Все это хорошо известно послу США в Молдове. Он прекрасно знает, что Фонд Сороса и спонсируемые им организации для осуществления смены власти поддержат любое действие, направленное на дестабилизацию ситуации в стране. И потому легко понять, что продекларированное Дереком «абсолютное уважение к волеизъявлению граждан» - звук пустой.

Михаил БОРОДИНСКИЙ