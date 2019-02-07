42-летняя Жанна Бадоева возвращается на телевидение с новым проектом. Звезда "Орла и решки" будет вести шоу о путешествиях на Первом канале "Жизнь других".

42-летняя Жанна Бадоева возвращается на телевидение с новым проектом. Звезда "Орла и решки" будет вести шоу о путешествиях на Первом канале "Жизнь других".

В этом проекте зрители не услышат рассказов о достопримечательностях в разных странах, советов, где поесть и что посмотреть. Теперь Жанна покажет реальную жизнь обычных людей во всем мире: что они едят, сколько зарабатывают, сколько платят за коммунальные услуги, какие у них больницы и как живется пенсионерам.

В первых выпусках шоу зрители узнают, как выглядит роддом в Амстердаме, сколько стоит детский сад в Сингапуре, где принято хоронить в Венеции и многое другое, пишет cosmo.ru.

По словам Бадоевой, ее всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри.

"Самая сложная часть программы — найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах. И очень хорошо, что в нашей команде работают крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам", — сообщила телеведущая.

Премьера шоу "Жизнь других" состоится 17 февраля в 10:15 на Первом канале.

Жанна Бадоева три сезона была ведущей шоу "Орел и решка" на канале "Пятница!". В прошлом году она вернулась на проект и путешествовала по России.