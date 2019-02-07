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Политика
Послание унионистского лидера тем, кто против Объединения
07.02.2019

Для тех, кто против объединения, у нас в списке есть русскоязычные кандидаты болгарской национальности, и других национальностей. Они разделяют наши унионистские взгляды. Об этом в ходе интервью для Europa Liberă сообщила лидер Национал-либеральной партии (НЛП) Виталия Павличенко. 

«У нас есть такие люди, и известно, что они за за объединение, потому что объединение это другой уровень жизни для всех граждан Республики Молдова», – уточнила она.

В то же время, Павличенко рассказала, чего она ждет от выборов.

«Приятным сюрпризом будет победа правых сил. Призываю всех голосовать за объединение – наш единственный шанс на лучшую жизнь, здесь, а не за рубежом», – отметила она.

Кристина Пендя


 
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