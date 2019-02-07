Молдавская ТВ-звезда Наталья Морарь: «Пьяный отец хотел ударить маму, а брат стоял с ножом.....

В откровенном интервью журналистка рассказала, почему раньше никогда не рассказывала о своем отце.

Журналистка и ТВ-звезда Наталья Морарь практически в каждом своем интервью рассказывала о том, какая сильная и смелая у нее мама. Однако ни разу знаменитость не упомянула о своем отце. На это у Натальи были свои причины. Как оказалось мать и отец Натальи развелись, когда ей было всего 4 года. По словам звезды, ее отец был алкоголиком и достаточно жестоким человеком, именно по этой причине мама Натальи решила, что уж лучше дети будут расти в неполноценной семье, чем терпеть агрессию и жестокость отца.

«Временами он становился абсолютно неуправляемым и жестоким. Помню, как в детстве я однажды услышала жуткий грохот, доносящийся из кухни. Я побежала на кухни и увидела страшную картину — весь пол кухни был покрыт осколками стекла, мама с окровавленным лицом кое-как придерживала руками голову.

Но еще больше меня напугало искаженное от боли лицо моего 10-летнего брата, который в руках держал нож и кричал, что, если отец хотя бы еще раз дотронется до мамы, он его зарежет! Эта сцена у меня до сих пор стоит перед глазами. Именно в тот момент мама поняла, что дальше так нельзя. Эта страшная история стала своего рода красной линией, за которую уже нельзя было переходить...

Развод был довольно сложным, папа не отказывался от нас, но мы не знали, как разорвать отношения, которые нас губят », - рассказала Наталья Морарь в откровенном интервью журналу RED.

Призналась журналистка и в том, что в Новый год — ее самый любимый праздник — ей приходилось от пьяного отца прятаться под кроватью. Кошмар продолжался даже, когда родители развелись.

«Я отлично помню, как в Новый год — в самый любимый мой праздник — я постоянно сидела у окна, наблюдая за проезжающими машина, когда я видела, что к нашему дому приближается черный автомобиль, я знала — это отец и пряталась под кроватью. Он меня никогда не обижал, но мне было страшно за маму. Когда он приезжал трезвый он, оставлял нам подарки. Их мама на следующий же день отправляла ему обратно. Если приходил пьяным, то мог забрать у нас последнее...Они уже были в разводе и этот кошмар продолжался на протяжении нескольких лет, пока мои дяди не помогли нам перебраться в Кишинев, чтобы окончательно разорвать с отцом любые контакты».

Фото: redbyrc.md

Наталья подчеркнула, что ей очень больно вспоминать об отце.

«До переезда в Кишинев бывало я видела отца на другой стороне улицы, я всегда кричала ему, но он даже не думал обращать на меня внимание, даже не собирался переходить улицу, чтобы поговорить со мной. В такие моменты от боли и обиды, мне хотелось распластаться по асфальту. Многие годы я очень злилась на него. Я настолько злилась на него, что даже придумала план-мести. Я хотела отправиться к нему в Хынчешты с бутылкой водки и поблагодарить его за то, кем я стала сегодня, поблагодарить за то что оттолкнул меня когда-то.»

Журналистка отметила, что не была на похоронах отца, потому что не знала, что он умер.

«Иногда сложно объяснить вещи, которые мы не можем понять и принять... Я была на последнем курсе уже работала в New Times, как сейчас, помню, что было 8 марта (2007 год) спонтанно я просто почувствовала, что мне срочно нужно домой. Я соврала коллегам, что меня очень беспокоят почки и мне срочно нужно в Кишинев. Как правило, домой я ездила поездом, но на этот раз коллеги настояли на том, чтобы я летела самолетом. Я не понимала, почему я решилась лететь домой, но у меня на душе было неспокойно. Мама и брат были в шоке, когда увидели меня. На следующий день после моего прилета, родные все никак не могли мне в чем-то сознаться. Я это чувствовала и попросила рассказать мне все, как есть...», - вспоминает Наталья.

Несмотря на то, что Наталья буквально почувствовала, что происходит что-то неладное, на похороны отца не успела.

«Они признались...Сказали, что за день до моего прилета умер папа. Но я не успела на похороны. Я так и не успела осудить его или простить, не успела поговорить, хотя так много лет этого хотела, я не увидела его, а только свежую могилу отца. Я не выяснила с ним отношений. Помню, тогда очень обиделась на маму и брата, на то, что они не сказали мне сразу»

Наталья отметила, что «несмотря на то, что это история о моем отце, на самом деле у меня как такового его не было.

«Он был как образ некоего отца, которого я очень любила, но который меня оттолкнул. Это очень сильно повлияло на мою дальнейшую жизнь и влияет до сих пор, потому что все проблемы, комплексы с которыми мы сталкиваемся во взрослой жизни родом из детства», - подытожила ТВ-звезда.