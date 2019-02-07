Игорь Додон о досрочных выборах, ракетах НАТО и проекте "Ты супер!"

Самые актуальные и важные темы корреспонденты Sputnik Молдова обсудили с президентом республики Игорем Додоном.

Президент Игорь Додон всегда отзывается на приглашение выступить в эфире радио Sputnik Молдова. И хотя накануне глава государства провел прямую линию в эфире одного из местных телеканалов, в среду, 6 февраля, он нашел время в своем напряженном графике и полтора часа был в радиостудии Sputnik Молдова, отвечая на вопросы наших корреспондентов по самым важным темам, актуальным для страны.

Кто сформирует большинство в парламенте

Игорь Додон видит несколько вероятных сценариев развития событий после подведения итогов парламентских выборов 24 февраля.

По мнению главы государства, первый вариант — это получение Партией социалистов достаточного количества голосов для создания парламентского большинства.

Второй, очень маловероятный сценарий, по словам Игоря Додона, может быть запущен, если парламентское большинство образуют две политические партии, прошедшие в парламент.

"Антипатия между тремя основными политическими силами [ПСРМ, ДПМ и блоком Acum], которые могут пройти в парламент, довольно велика, но я, как президент страны, не участвующий в избирательной кампании, буду вынужден принять любую коалицию", — отметил Додон.

О депутатах-перебежчиках и досрочных выборах

Наихудший сценарий, по мнению президента Молдовы, может вступить в действие, если парламентское большинство будет создано с помощью партии, которая переманит в свои ряды депутатов от других фракций.

"Если партия, которая не получила большинства по итогам выборов, попытается создать собственное большинство за счет депутатов-перебежчиков, то это худший сценарий", - сказал Игорь Додон. Президент Молдовы заявил, что если это произойдет, то он откажется утверждать кандидатуру премьер-министра, предложенную подобным большинством.

"Третий сценарий, когда путем коррумпирования создается нелегитимное правительство, что приведет к досрочным парламентским выборам. В этом случае очевидно, что президент не примет кандидатуру премьер-министра, это повлечет за собой блокирование и дестабилизацию", — заметил он.

Четвертый сценарий, по словам президента, предполагает, что парламентское большинство вообще не будет создано. В таком случае неизбежны досрочные выборы.

"Если это произойдет, я буду настаивать на том, чтобы парламент был распущен как можно скорее и досрочные парламентские выборы можно было провести вместе с местными выборами", — сказал Игорь Додон.

Об улучшении отношений Молдовы с Россией после выборов

Игорь Додон надеется на улучшение молдавско-российских отношений после выборов в парламент.

"Не думаю, что они [отношения] могут стать еще хуже, чем сейчас. Потому что на уровне президентов все хорошо, а на уровне правительства и парламента их просто нет. Надеюсь, что после парламентских выборов отношения станут лучше", - сказал Додон.

Как отметил президент, он рассчитывает на то, что после парламентских выборов диалог между Кишиневом и Москвой вернется в нормальное русло и к стратегическому партнерству не только на уровне президента, но и на уровне парламента и правительства.

Двусторонние отношения ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Сотрудничество с ЕАЭС может снизить цену на газ для Молдовы

В ходе переговоров по новому контракту на поставки российского газа в Молдову можно добиться существенной скидки — до 20-25%, считает Игорь Додон.

Глава государства обратил внимание на то, что сейчас Молдова получает газ по контракту, который был подписан еще в 2006 году. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили договор на поставку газа и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

"Во второй половине этого года будут необходимы переговоры по новому контракту. За счет статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе мы можем получить скидку в 20-25%. Надеюсь, что это станет возможным во второй половине этого года", — сказал Додон.

С 2008 года цена на газ, поставляемый ОАО "Газпром" АО "Молдовагаз", устанавливается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен.

В Молдове ракет НАТО не будет

Комментируя ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Игорь Додон подчеркнул: нейтральный статус Молдовы — гарантия того, что ракеты не разместят на территории нашей страны.

"Молдова - нейтральная страна. Уверен, что этот статус мы сохраним. А в нейтральной стране размещать ракеты НАТО, американские и другие, категорически нельзя. Думаю, это исключено", - сказал он.

Вашингтон заявил о намерении выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении своих обязательств. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

О выступлении Насти Лисовой в проекте НТВ и Sputnik "Ты супер!"

Игорь Додон пожелал успехов девятилетней Насте Лисовой, которая будет представлять Молдову в вокальном шоу "Ты супер!" - совместном проекте НТВ и Международного информационного агентства и радио Sputnik.

"Рад, что вы запустили такой проект, что вы участвуете в продвижении талантливых молодых людей из Молдовы. Девочке — новой восходящей звездочке — желаю успехов, веры в собственные силы. Готов ее поддержать. Если потребуется какая-либо моя помощь, то пускай обращается", — заметил Додон.

Глава государства за последние годы оказал поддержку многим молодым талантам, представляющим Молдову за рубежом. Среди них — группы SunStroke Project и DoReDos, которые заняли достойные места на песенном конкурсе "Евровидение" и "Новая Волна".