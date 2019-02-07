А мужики-то и не знали: В Молдове все живут богато и счастливо, но только тщательно это скрывают

Некоторые, объедаясь дома красной икрой, прикидываются бомжами, а кто-то и вовсе уличными забулдыгами.

Меня всегда интересовал один вопрос — где социологи в Молдове берут респондентов для своих опросов и как их выбирают? Потому что, в зависимости от результатов этих самых опросов и подбираются соответствующие респонденты. Складывается такое ощущение...

Вот, к примеру, на днях Международный республиканский институт США провел опрос среди граждан Молдовы и оказалось, что экономическая ситуация в этом году в нашей стране будет улучшаться. Согласно проведенному исследованию, в экономическом росте уверен каждый третий опрошенный. Это на девять процентных пунктов больше, чем было прошлой осенью. В то же время число граждан, которые считают, что экономическая ситуация в Молдове останется на прежнем уровне, стало на восемь процентных пунктов меньше, по сравнению с ноябрьскими показателями.

Экономическая ситуация в стране улучшилась за последние 12 месяцев - так считают 23% опрошенных. Это на три процентных пункта больше, по сравнению с предыдущим опросом. По данным исследования, доходы населения за последние 12 месяцев выросли. Об этом сообщили 17% респондентов, что на 3 процентных пункта больше, чем прошлой осенью. И - внимание! - в опросе, который проводился с 5 декабря 2018 года по 16 января 2019 года и в котором приняли участие 1226 человек, погрешность составляет всего-то плюс/минус три процента.

Интересно, кого американские социологи опрашивали? Вряд ли, пенсионеров, потому что мы знаем, что они сказали бы по поводу того, что жить стало лучше, жить стало веселее. Наверняка, не спросили и учителей с врачами, нянечками и санитарками. Прошли, судя по всему, мимо бюджетников, инвалидов, мам, находящихся в декретном отпуске... И что же остается в сухом остатке? Какие-нибудь чиновники в теплых креслах и высокими окладами, да топ-менеджеры... Думаю, их-то и наберется около даже больше двух тысяч человек. И погрешности совсем могло бы не оказаться.

Да, любой из нас может стать социологом, только выйди на улицу или садись в общественный транспорт! Только вчера в троллейбусе видел мужика с младенцем на руках, который громогласно, на весь салон, просил милостыню. И подавали, причем хорошо, даже купюру в 20 леев девушка ему дала. Народ-то у нас по-прежнему сердобольный, даже несмотря на весь экономический рост и все улучшающуюся день ото дня жизнь!

ЛЕОНИД РЯБКОВ