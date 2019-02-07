Додон попросил "Газпром" о 25-процентной скидке на газ

Президент Игорь Додон утверждает, что в беседе с президентом российской компании "Газпром" Алексеем Миллером обратился с просьбой рассмотреть возможность предоставления Республике Молдова 25% скидки на текущую цену на газ. Глава государства сказал, что это возможно, учитывая, что Республика Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском союзе, передает IPN.

По словам президента, соглашение с "Газпромом", на основании которого Молдова покупает газ у Российской Федерации, было подписано в 2006 году и истекает в конце этого года. Глава государства говорит, что необходимо начать переговоры по следующему соглашению.

„Учитывая, что мы получили статус наблюдателя в Евразийском союзе, я обратился к нашим партнерам с просьбой рассмотреть возможность предоставления нам 25% скидки на газ. Это очень важно, это почувствует каждый потребитель”, - заявил Игорь Додон в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова.

Глава государства сказал, что обсудил с президентом "Газпрома" и вопрос о транзите газа через соседнее государство Украину. Кроме того, в ходе дискуссии был затронут и вопрос о долге за газ, который имеет приднестровский регион перед российской компанией.

"Мы, потребители газа на правом берегу Днестра, не будем платить за левый берег, и я думаю, что нам даже и не нужно платить. С этим долгом мы разберемся отдельно, но ни в коем случае мы, которые все эти 27 лет платили за газ, не можем платить за тех, кто не заплатил” - заявил президент.

Встреча Игоря Додона и Алексея Миллера состоялась на прошлой неделе, когда глава государства совершил рабочий визит в Российскую Федерацию, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими официальными лицами.