Еуджен Стурза: Молдавская армия заменит советское оружие на современное

Министр обороны Еуджен Стурза утверждает, что процесс профессионализации армии позволит Республике Молдова иметь хорошо обученных военнослужащих. В настоящее время Молдова привлекает опыт других стран, которые внедрили такую реформу, особенно опыт Румынии. Заявления были сделаны в ходе передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2, передает IPN.

Министр отметил, что процесс модернизации армии начался в 2018 году, когда были утверждены соответствующие стратегические документы. Кроме того, в 2018 году на военную службу поступили на 400 призывников меньше, и вместо них привлечены военные по контракту. „В 2019 году у нас есть следующий этап замены – одна тысяча человек будет заменена военными по контракту, а в следующем году у нас будет последний этап. Мы завершим процесс и будем иметь в Национальной армии до конца 2020 года только военнослужащих по контракту” - заявил министр.

Еуджен Стурза отметил, что Национальная армия перейдет и на современное оборудование. По его словам, вооружение необходимо заменить. „У Национальной армии, к сожалению, все еще есть оружие советского периода, которое больше не соответствует современным требованиям. Речь идет о закупках боеприпасов, транспортных единицах, спецтехники, техники”, - отметил министр.

По его словам, ответственность Министерства обороны касается и кибербезопасности Республики Молдова.