Вина Молдовы были представлены на приёме в Японии

Национальный винный бренд и Молдова как туристическое направление были представлены на приёме в Японии, в котором приняли участие восемь японских компаний, импортирующих вина из Республики Молдова. Сомелье и любители, официальные лица и бизнесмены отведали молдавские вина, произведённые 21 винодельческим предприятием, передаёт IPN.

Посол Республики Молдова в Японии Василе Бумаков сообщил на открытии мероприятия, что он с удовольствием организует мероприятия по продвижению самого конкурентоспособного молдавского продукта – вина. Приём увенчал собой труд восьми японских компаний-импортёров, принявших приглашение посольства и продвигающих молдавские вина в японском обществе.

Парламентский вице-министр иностранных дел Японии Кенжи Ямада отметил, что между Японией и Республикой Молдова имеются тесные дружеские связи, особенно в аграрном секторе. Чиновник сообщил, что возможность продегустировать молдавские вина является для него честью.

„Мы хотим обеспечить диверсификацию экспортных рынков и снизить зависимость от традиционных рынков, а также продвигать нашу страну в качестве туристического направления, ведь вино является основным продуктом в рамках туристического предложения Молдовы”, - заявила Диана Лазэр, заместитель директора Проекта по повышению конкурентоспособности Молдовы.

За последние два года экспорт молдавских вин увеличился в среднем на 75%. Экспорт молдавского вина в Японию неуклонно рос, достигнув в 2018 году 276 тысяч литров, средняя экспортная цена при этом составляет 2,9 доллара за литр, отмечается в пресс-релизе Проекта по повышению конкурентоспособности Молдовы.