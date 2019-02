Интересное Как мировой хит - Dragostea din Tei — стал пророческим для его исполнителя Дана Балана Звезда мирового масштаба, харизматичный и самый сексуальный наставник украинского шоу «Голос» (по версии зрителей проекта, –прим.ред), единственный в Молдове лауреат самой престижной премии «Грэмми» Дан Балан отмечает сегодня своё День рождения – ему 40. С самого утра на социальные сети Балана обрушилась волна поздравлений и пожеланий. Однако самым главным и душевным среди них является поздравление мамы – Людмилы Балан: «Este 6 februarie! La mul i ani, scumpul meu!», – написала Людмила на своей странице в Фейсбуке. Поздравили Дана и на официальной странице «Голоса» в Инстаграм: «Поздравляем нашего творческого и харизматичного Дана Балана с Днём рождения! Желаем творческого вдохновения и исполнения всех желаний». До сих пор не взяла... Несмотря на свой головокружительный успех в карьере, статус самого сексуального исполнителя в России, а также материальное состояние (заработал 10 миллионов евро только в группе O-Zone), сексапильный брюнет до сих пор не женат! В СМИ нередко ходили слухи о романах певца. Самым популярным, конечно же, был слух а романе Дана Балана с Верой Брежневой. Но Дан Балан честно признался: мог бы быть, но не было, потому что она — замужем! А роман с замужними для него табу. Дан также ранее говорил, что не существует девушки моей мечты. Когда я встречу свою женщину, я просто буду знать, что это она. Я это почувствую, - сказал он. Но пока этого, кажется, не случилось. Кто знает, может слова в его самой популярной песне, мировом хите «Dragostea din Tei «Nu ma, nu ma iei» («Меня не берешь») стали пророческими... Звездный путь Дана Балана У Дана Балана был долгий путь от неизвестного молдавского певца до знаменитости мирового масштаба. Талантливый исполнитель работал со многими известными звездами: Рианной, Джесси Диланом, Missy Elliott и другими. Однако он мог так и не реализоваться как артист, поскольку родители направляли его в юношеском возрасте в юриспруденцию. Dan Balan feat. Вера Брежнева - Лепестками Слёз OFFICIAL 2010.Попытаюсь и войду в твою любовь Словно кровь Автостопом прямо к сердцу доберусь Не приходит грусть И лепестками слёз ты уйдешь всерьёз со мной Но разойдёмся вновь А ты прочти в моих глазах Боюсь остаться с тобой А ты пойми, что я не та Но я не верю другой Только, только Я не верю другой Только, только Не верю другой И сойдутся наши тени вместо нас Временно Повернутся на мгновенье к нам с тобой Светом из окна И лепестками слёз не сорванных цветов Летит моя любовь А ты прочти в моих глазах Боюсь остаться с тобой А ты пойми, что я не та Но я не верю другой Только, только Я не верю другой Только, только Попытаюсь, таю А ты прочти в моих глазах А ты пойми что я не та А ты прочти в моих глазах Боюсь остаться с тобой А ты пойми, что я не та Не верю другой А без тебя Земля Цветет лепестками слёз А бёз тебя Луна Цветёт лепестками слёз А без тебя Земля Цветет лепестками слёз А бёз тебя Луна Цветёт лепестками В 1999 году Дан Балан вместе с товарищем Петру Желиховским основал группу O-Zone, для которой он сочинял и продюсировал все композиции. Сингл Dragostea din Tei,известный также как Numa Numa song, возглавил чарты в 32 странах, достиг третьего места в Великобритании,разошелся тиражом более 12 миллионов копий и стал самым продаваемым синглом в Европе. Несмотря на бешеный успех, в 2005 году участники этой группы решили прекратить совместное творчество. В настоящее время, даже после распада группы, эту песню считают «визитной карточкой» некогда популярной O-Zone. Коллектив распался,и каждый участник занялся собственной карьерой. Дан сразу же отправился в Лос-Анджелес, где у него появились большие возможности для сольной работы. В поисках собственного, фирменного «саунда» Дану помогал знаменитый продюсер Джек Джозеф Пуиг. Немногим позднее под псевдонимом Crazy Loop Дан Балан выпустил свой первый сольный студийный альбом,который получил название The Power of Shower. Вскоре певец перестал использовать псевдоним и начал выступать под своим именем. Он представил публике песню Chica Bomb, клип на которую снял режиссер Хайм Вильямс, работавший с Джеем-Зи,Мисси Эллиот и многими другими. Один за одним выходили новые хиты Балана: в 2010 году появился сингл Justify Sex, а также записанный с Верой Брежневой дуэт «Лепестками роз»; в 2011 году на радио зазвучали композиции Freedom, которая долгое время была лидером многих хит-парадов, и «Лишь до утра». O-Zone - Dragostea din tei.O-zone Dragostea din tei Премия «Grammy» Песня «Live Your Life» была номинирована на награду «Грэмми 2009», церемония которой проходила в Лос-Анджелесе. Дана Балана, как соавтора песни, пригласили поприсутствовать на самой престижной для музыкантов премии. Рианна даже должна была исполнить «Live Your Life», но все изменилось в самый последний момент. За час до церемонии певица отказалась от выступления, из-за того, что, вроде бы попала в аварию. А может, не приехала, потому, что ее бойфренд был арестован за нападение на женщину.

