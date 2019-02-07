В Псковской области задержали гражданина Молдовы, находящегося в международном розыске

На Родине его разыскивали за совершение ДТП, в котором пострадал человек.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при пересечении государственной границы Российской Федерации задержан иностранец, находящийся в федеральном розыске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на выездное направление прибыл гражданин Молдовы. При осуществлении проверки документов выяснилось, что 44-летним мужчиной интересуются правоохранительные органы Молдовы.

Наш соотечественник числился в розыске за совершение на Родине преступления, предусмотренного статьей УК РМ «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение телесного повреждения средней тяжести».

За совершение указанного преступления ему теперь грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет.

Задержанный гражданин Молдовы в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции города Себеж для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

ЛИДИЯ ТКАЧ