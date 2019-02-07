7 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
В Кишиневе в парке на месте еврейского кладбища появятся туалет, стадион и солнечное дерево
07.02.2019

В кишиневском парке Алунелул появится собственный стадион для мини-футбола. Проект реконструкции и все разрешительные документы предполагается подготовить к марту 2019 года. Сами работы по преобразованию парка начнутся в апреле. 

Проект реконструкции парка пройти согласование в Министерстве образования, культуры и науки.  Предполагается, что в Алунелул появятся стадион для мини-футбола, современный туалет и дерево с солнечными панелями для подзарядки смартфонов и планшетов. Также в парке проведут реконструкция пешеходных дорожек, обновят системы освещения и парковую мебель и построят выделенные дорожки для велосипедистов, сообщает deschide.md.

Ранее мы писали, что до конца года кишинёвский парк Алунелул, который располагается рядом с фабрикой "Зориле" на Скулянке, будет преобразован до неузнаваемости. Парк был разбит 60-е годы прошлого века на месте снесенного Нового еврейского кладбища.

 


 
Количество просмотров:
102
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.