В Кишиневе в парке на месте еврейского кладбища появятся туалет, стадион и солнечное дерево

В кишиневском парке Алунелул появится собственный стадион для мини-футбола. Проект реконструкции и все разрешительные документы предполагается подготовить к марту 2019 года. Сами работы по преобразованию парка начнутся в апреле.

Проект реконструкции парка пройти согласование в Министерстве образования, культуры и науки. Предполагается, что в Алунелул появятся стадион для мини-футбола, современный туалет и дерево с солнечными панелями для подзарядки смартфонов и планшетов. Также в парке проведут реконструкция пешеходных дорожек, обновят системы освещения и парковую мебель и построят выделенные дорожки для велосипедистов, сообщает deschide.md.

Ранее мы писали, что до конца года кишинёвский парк Алунелул, который располагается рядом с фабрикой "Зориле" на Скулянке, будет преобразован до неузнаваемости. Парк был разбит 60-е годы прошлого века на месте снесенного Нового еврейского кладбища.