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Здоровье
Срочно: в муниципальном центре общественного здоровья проводят обыски
07.02.2019

Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в Муниципальном центре общественного здоровья.

Обыски проводятся в связи с коррупционным делом. Об этом сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

- НАЦ проводит процедуры уголовного расследования по делу о коррупции в Центре общественного здоровья. На данный момент задержаны шесть человек. Операция продолжается, - заявила Старински.

Фотографии центра, во дворе которого находится автомобиль НАЦ, были опубликованы в социальных сетях.  Как отмечает TV8, обыски проводятся на третьем и четвертом этаже учреждения. Позднее НАЦ предоставит более подробную информацию, касающуюся дела


 
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