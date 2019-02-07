Срочно: в муниципальном центре общественного здоровья проводят обыски

Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в Муниципальном центре общественного здоровья.

Обыски проводятся в связи с коррупционным делом. Об этом сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

- НАЦ проводит процедуры уголовного расследования по делу о коррупции в Центре общественного здоровья. На данный момент задержаны шесть человек. Операция продолжается, - заявила Старински.

Фотографии центра, во дворе которого находится автомобиль НАЦ, были опубликованы в социальных сетях. Как отмечает TV8, обыски проводятся на третьем и четвертом этаже учреждения. Позднее НАЦ предоставит более подробную информацию, касающуюся дела