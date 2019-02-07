Любовница Петросяна ответила на вопрос о детях

И рассказала о кольце на безымянном пальце. Самая громкая история из мира шоу-бизнеса ушедшего года до сих пор не оставляет равнодушными любителей «Смехопанорамы». Кто эта девушка, которая увела целого Петросяна из семьи?

Из-за кого Евгению Вагановичу предстоит распрощаться с половиной нажитого за всю жизнь? Личность Татьяны Брухуновой, которая в декабре призналась, что имеет отношения с 73-летним юмористом, интересна очень многим. Фитоняшки и гламурные кисы недоумевают, мол, 29-летняя помощница Петросяна, мягко скажем, выбивается из привычного образа разлучницы. Более возрастные поклонницы Евгения Вагановича беспокоятся, что уж очень молода.

Повод для зависти есть. Ведь Брухунова, приехавшая покорять Москву из Тулы, обеспечила себе финансовое благополучие. Как Татьяна радуется жизни можно увидеть из ее Инстаграма, который девушка обновляет каждый день.

Помимо брендовых вещичек из ЦУМа и других крутых магазинов и прочим «люксом», любовница Петросяна хвастает в соцсети поездками, регулярными походами в лучшие театры столиц, походами в дорогие рестораны и прочим. У неизвестной ранее девушки множатся подписчики. Кто-то пришел к ней в Инстаграм, чтобы оскорблять, а кто-то напротив, чтобы нахваливать. Брухунова уже примерила образ звезды, отвечая на вопросы, которые обычно адресуют знаменитостям. Так, в Сторис спутница Петросяна выложила свое мини интервью для подписчиков.

Один из вопросов ей задали неслучайно. В то время, когда Петросяна еще не развели со Степаненко, ходило немало разговоров о том, что Брухунова беременна. Всплыли фото, где артист идет вместе с помощницей, фигура которой казалась округлившейся. Затем бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявляла, что у Петросяна может быть внебрачный ребенок. А интерьеры свежеотремонтированной квартиры Брухуновой, где оборудована детская с двумя кроватками, говорили сами за себя.

На вопрос о детях последовал короткий и ясный ответ

Вопрос с детьми отпал. Но на последнем фото появилось кольцо на безымянном пальце. С камнем. Что это значит? Татьяна ответила в комментариях.

julia_aurum: Татьяна, колечко на безымянном пальчике? Вас можно поздравить?

Bruhunova: Я ношу кольца без привязки к традициям.

Напомним, бракоразводный процесс Евгения Петросяна и Елены Степаненко стартовал летом 2018 года. После того, как об этом стало известно прессе, заседания суда сделали закрытыми.

В процессе выяснилось, что юмористам предстоит разделить 12 квартир, дом и 5000 предметов искусства. Нажитое тянет на 1,5 миллиарда рублей. Развод состоялся в середине ноября, а раздел имущества продолжается.

ПЕТР СИМОНОВ