Калинин: Игорь Додон привез из Москвы 20 миллионов долларов на предвыборную кампанию

Игорь Додон получил 20 миллионов долларов на предвыборную кампанию. Об этом заявил председатель Партии регионов и кандидат в депутаты Александр Калинин. Он утверждает, что деньги президент привез из России на самолёте Газпрома, а туман стал поводом задержаться в Москве и не лететь рейсовым самолетом.

Калинин настаивает, что информацию об этом он получил от самих социалистов.

"В самолете Газпрома в Молдову были привезены 20 миллионов долларов. Деньги, которые будут потрачены на предвыборную кампанию. 20 миллионов долларов, один миллион весит шесть килограмм. Соответственно, это значит 120 килограмм денег. Нужно было как-то их спрятать и перевезти", - сказал председатель Партии регионов Александр Калинин.

Калинин намерен подать жалобу в ЦИК и заявление в Генпрокуратуру.

Администрации президента, по заявлению пресс-службы, не вмешивается в политические баталии. Между тем в Партии социалистов назвали утверждения Калинина безосновательными.

"Калинин - слуга. Его роль - наделать шума и пожужжать в контексте предвыборной агитации. Этим он и занимается. Все его заявления задокументированы и получат соответствующую реакцию", - считает кандидат в депутаты от ПСРМ Ион Чебан.

Александр Калинин также заявил, что так называемая амнистия, объявленная Додоном, не получила официального подтверждения со стороны российских властей. Он напомнил о гражданке Молдовы, которая поверила в мнимую амнистию и оказалась в российской тюрьме на последнем сроке беременности. Жертвой веры на слово президенту стал и мужчина, который после попытки вернуться в Москву получил запрет на въезд в Россию до 2021 года.