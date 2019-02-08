Две женщины из Дрокии попали с ожогами в больницу после того, как отец одной из них облил их кислотой

Две женщины из города Дрокия были доставлены в Кишиневский ожоговый центр с ожогами на теле и лице после того, как отец одной из них, находясь в пьяном состоянии, облил их кислотой.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Дрокия Лилия Харя сказала для IPN, что инцидент произошел в среду вечером. 65-летний мужчина, житель города Дрокия, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с 34-летней дочерью. В защиту молодой девушки бросилась 28-летняя девушка, которая навещала ее. Разозлившись, мужчина облил их неизвестной кислотой из бутылки, которую неизвестно откуда он взял.

Мужчина был задержан на 72 часа, а женщины были доставлены в больницу Дрокиевского района, а оттуда - в Кишинев. По данному делу было возбуждено уголовное дело.

Директор Кишиневского ожогового центра Октавиан Чиримпей заявил для IPN, что 34-летняя женщина получила более легкие ожоги, а 28–летняя находится в реанимации, у нее глубокие ожоги третьей и частично четвертой степени. Врачи подозревают у нее и повреждения дыхательных путей. Она имеет ожоги и на поверхности глазных яблок. Женщине понадобится длительное лечение и несколько операций.